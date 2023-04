Le Game 5 entre Suns et Clippers a permis à Phoenix de mettre un terme à la série. La perf de Devin Booker a été primordiale dans cette victoire. D-Book ne serait-il pas le meilleur joueur des Playoffs jusque ici ?

Depuis que les Playoffs ont démarré, Devin Booker se trouve sur un nuage. Rien ne l’arrête, encore moins des Clippers sans Kawhi Leonard et Paul George, et les perfs de haute volée s’enchaînent. Ce fut encore le cas cette nuit lors du Game 5 de son premier tour.

L’arrière envoie sans forcer 47 points, 8 rebonds, 10 passes et 2 interceptions en toute délicatesse. Une prestation de zinzin qui lui permet d’être à 35 points de moyenne sur la Postseason à 57% au shoot. Durant le match, c’est lui qui aide à coller au score dans les premières minutes. C’est lui qui permet de creuser le score dans le troisième quart avec des tirs à mi-distance et à 3-points de fou furieux qui font exploser le Footprint Center. Et c’est lui qui donne de l’air aux siens dans le money time avec un gros shoot pour mener de quatre points et se donner un petit matelas.

DEVIN. BOOKER. 47 PTS

8 REB

10 AST

70% FG Suns win Game 5 and advance to the Western Conference Semifinals 🔥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/NqMHE1pSEX — NBA (@NBA) April 26, 2023

Bien que son temps de jeu dépasse les 40 minutes sur ce début de Playoffs, force est de constater que le choix de Monty Williams fonctionne. D-Book enchaine les grosses perfs comme s’il avait quelque chose à prouver. Alors certes, il veut sa bague après être passé si proche de l’avoir en 2021, mais l’on connait tous son talent et son génie. Du talent, il va en avoir besoin contre Denver en demi-finale. Les Suns jouent contre les premiers de la Conférence Ouest, qualifiés après avoir battu les Wolves 4-1 aussi.

En feu sur ce premier tour, Book va désormais découvrir de nouveaux gardes du corps avec Kentavious Caldwell-Pope ou Bruce Brown. Deux joueurs durs sur l’homme qui jouent costaud mais rien d’insurmontable pour un Booker de cette envergure. La dernière fois que ces deux franchises se sont jouées, c’était en 2021 et Phoenix l’avait emporté 4-0 avec la fameuse histoire du fan “Suns in 4”. Mais les choses ont bien changé pour les Nuggets avec le retour de Jamal Murray mode Playoffs et Michael Porter Jr.

Devin Booker continuera-t-il sur sa lancée ou va-t-il commencer à ressentir de la fatigue après cinq matchs épuisants et une demi qui s’annonce comme un dur combat ? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir.