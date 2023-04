Cette nuit, les Suns revenaient à domicile pour un Game 5 qui pouvait déjà conclure la série contre les Clippers. Au métier, Phoenix a assuré en gagnant 136-130 et file bel et bien en demi-finale rejoindre les Nuggets qui se sont qualifiés quelques minutes plus tôt.

Pour la feuille de stats maison, c’est ici.

Après avoir remporté les trois derniers matchs contre les Clippers, les Suns avaient la possibilité d’en finir cette nuit à la maison. C’est chose faite désormais avec une fin de match très stressante pour Phoenix. Alors que les Cactus menaient de 15 points, ressenti 30, Los Angeles s’est mis à rentrer tous ses trois points, avec Nicolas Batum en sniper en chef. Tout ça a provoqué un run de 12-0, permettant aux Clipps de revenir à -3 et même à -2 ensuite.

Panique générale dans l’Arizona, pas vraiment désireux à l’idée de vivre le même sort que Boston plus tôt dans la nuit. Heureusement pour Phoenix, Norman Powell perdait le ballon de l’égalisation. Chris Paul lançait alors Kevin Durant pour finir le taf. En plus de cette action, KD a été parfait durant tout le match avec 31 points, 6 rebonds et 4 passes en étant toujours indéfendable. Mais le vrai héros de cette rencontre comme depuis le début des Playoffs côté Suns se nomme Devin Booker. D-Book marque encore les esprits avec sa perf stratosphérique de 47 points à 19/27 au tir, 4/7 de loin, 8 rebonds et 10 passes. Si Phoenix gagne c’est en grande partie grâce à lui et sa clutchitude.

47 PTS FOR DEVIN BOOKER 👀 4 POINT GAME ON TNT 🍿 pic.twitter.com/Sd7s6zWWNf — NBA (@NBA) April 26, 2023

Sur l’ensemble de la série, les Clippers peuvent nourrir énormément de regrets. Après avoir breaké d’entrée à Phoenix, L.A. a ensuite vu Kawhi Leonard rejoindre Paul George à l’infirmerie. Deux leaders sur la touche, un sacré bonus en faveur des Suns notamment sur les Games 3 et 4. Surtout qu’en face, Kevin Durant et Devin Booker ça ne rigole pas. Les mecs font ficelle quasiment à chaque shoot et semblent indéfendables. À partir de là, difficile d’espérer mieux sans Kawhi et PG13. Les Suns vont donc se confronter à Denver en demi-finale. Une affiche intéressante car les deux franchises ont disputé le même nombre de rencontres à la seule différence que les Nuggets ont réussi à moins épuiser leurs cadres. Chez les Cactus, Booker et Durant dépassent largement les 40 minutes de jeu. Un facteur physique qui peut avoir son rôle dans la série à venir.

Phoenix remporte donc son premier tour 4-1 contre des Clippers diminués. La victoire est là, la manière moins. Galérer à battre une équipe privée de leader n’indique rien de bon pour la suite. Au prochain tour, Nikola Jokic et Jamal Murray sont attendus et cela pourrait donner des étincelles.