Actuellement à l’infirmerie à cause d’une blessure au mollet, Karl-Anthony Towns est impuissant face à la mauvaise dynamique des Wolves, qui restaient sur six défaites de suite avant la victoire contre Denver la nuit dernière. Est-ce que son futur retour permettra à Minnesota de redresser la barre ? Il vaudrait mieux, car sinon les rumeurs autour de KAT pourraient se multiplier…

17 victoires, 21 défaites, 11e place à l’Ouest.

Quand les Wolves ont décidé de faire all-in sur Rudy Gobert afin de créer un trio XXL entre le pivot français, Towns et Anthony Edwards, ils imaginaient sans doute un bilan de mi-saison plus reluisant. Bien sûr, la franchise du Minnesota s’attendait à une période d’adaptation suite à l’arrivée d’un joueur du calibre de Rudy, mais sûrement pas à autant de difficultés que ce soit sur le plan tactico-technique (coucou DD) ou plus généralement sur la dynamique collective du groupe de Chris Finch. N’oublions pas qu’on parle d’une équipe qui surfait sur la vague d’un retour en Playoffs, et qui voulait franchir un cap supplémentaire pour faire partie des meilleures équipes de l’Ouest.

Si considérer le nouveau projet Wolves comme un fail après seulement une demi-saison peut sembler prématuré, impossible de ne pas se poser certaines questions, en particulier sur la capacité de Gobert, Towns et Edwards à jouer ensemble. Certes, les Loups galèrent aujourd’hui sans KAT (absent depuis le 30 novembre, bilan de 7-10), mais les signaux montrés en tout début de saison par le trio ne laissent pas forcément présager des jours meilleurs. Au contraire, selon certains insiders, il existe carrément un scénario dans lequel Towns arrive au centre des rumeurs de transfert dès l’été prochain.

“Comme il vient de signer une extension, Towns ne peut pas être transféré avant cet été. Mais si les Wolves ratent le play-in ou perdent avant le deuxième tour, il faut s’attendre à beaucoup de bruit autour de l’avenir de Towns.” – Michael Pina, journaliste pour The Ringer

Karl-Anthony Towns prochaine star disponible sur le marché ? Pas impossible.

Report: Karl-Anthony Towns trade chatter expected to pick up if Timberwolves miss play-in tournament https://t.co/abM5u4XhI2 — NBACentral (@TheNBACentral) January 2, 2023

Dans le cas où le nouveau boss de la franchise Tim Connelly estime qu’un changement est nécessaire, KAT est probablement le plus à même de se faire transférer parmi le “Big Three” des Wolves.

Anthony Edwards – considéré à la fois comme le présent et l’avenir de la franchise – est intouchable ;

– considéré à la fois comme le présent et l’avenir de la franchise – est intouchable ; Rudy Gobert vient d’être recruté contre une énorme contrepartie et a vu sa cote baisser depuis son arrivée aux Wolves.

Il reste donc Towns, qui a 27 ans reste l’un des intérieurs les plus talentueux et uniques en NBA (23 points et 11 rebonds en carrière, à pratiquement 40% de réussite à 3-points). S’il venait à arriver sur le marché, de nombreuses franchises seront sans aucun doute sur le coup, et les Wolves pourraient récupérer un sacré package afin de rééquilibrer leur roster (ou récupérer certains des très nombreux picks lâchés en échange de Gobert), tout en donnant les clés de l’attaque à Ant-Man. Cela s’envisage…

Karl-Anthony Towns sera-t-il toujours à Minnesota l’année prochaine ? Cela dépendra peut-être du scénario de la deuxième partie de la saison 2022-23. Si les Wolves ne parviennent pas à redresser la barre, il faudra clairement surveiller les rumeurs au pays des Loups.

Source texte : The Ringer