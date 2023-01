Après la défaite des Chicago Bulls en prolongation face à Cleveland (145-134), Billy Donovan a pointé du doigt l’arbitrage de la rencontre. Dans le viseur du coach des Taureaux, le panier inscrit par Donovan Mitchell qui a envoyé les deux équipes en prolongation.

Au sortir de la défaite de ses joueurs sur le parquet de la franchise de l’Ohio, l’ancien coach du Thunder était assez remonté contre l’arbitrage, en particulier sur une action qui aurait pu totalement changer l’issue de la rencontre. Replaçons un peu le contexte. Mitchell a un lancer à tirer, les Cavs sont à -2, il reste moins de cinq secondes dans le quatrième quart et JB Bickerstaff ne peut plus prendre de temps-mort. Vous connaissez la musique, Spida envoie une brique, récupère le rebond et marque. 130 partout, prolongation, dont les joueurs de l’Ohio sortiront vainqueurs, et à l’issue de laquelle l’ex-futur joueur des Knicks achèvera de marquer l’histoire.

Mais selon Billy Donovan, tout ceci n’aurait jamais dû exister. Le coach de la franchise de l’Illinois pointe en effet une erreur d’arbitrage sur ce dernier lancer-franc décisif, ainsi que le panier qui s’en est suivi. Selon lui, le numéro 45 des Cavs a franchi la ligne des lancers-francs avant que son lancer ne touche l’arceau, ce qui aurait dû invalider le panier de l’égalisation.

“[Donovan Mitchell] avait très certainement franchi la ligne avant que la balle ne touche le cercle. Si c’est le cas c’est une violation. Et mon interrogation serait ‘qui vérifie cela ?’ ” – Billy Donovan, sur l’action qui a envoyé le match en prolongations.

Si les plus taquins d’entre nous se sont sans aucun doute empressés d’aller vérifier s’il y avait du sang belge dans la généalogie de coach Billy, au regard des images, il semble effectivement difficile de lui donner catégoriquement tort. Les Taureaux ne peuvent certes s’en prendre qu’à eux-mêmes pour leur effondrement lors de la prolongation, mais difficile, en revoyant les images, de ne pas ruminer cette dernière décision, ou plutôt non-décision, arbitrale en fin de quatrième quart.

Billy Donovan semble effectivement avoir de bonnes raisons d’être remonté contre l’arbitrage. Il n’en reste tout de même pas moins que hier soir, c’est sans doute davantage d’un tuyau d’arrosage dont auraient eu pour éteindre l’incendie Donovan Mitchell.

