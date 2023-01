La relation entre l’arrière All-Star des Chicago Bulls, Zach LaVine, et son entraîneur, Billy Donovan, ne serait pas au beau fixe depuis le début de l’exercice en cours. Le joueur et son équipe sont performants – à défaut d’être toujours réguliers – mais à l’approche de la trade deadline, cela pourrait-il être de nature à relancer certaines discussions ?

L’épisode à l’origine de la tension entre les deux hommes remontent au mois de novembre dernier. Auteur face au Magic d’un match que l’on qualifiera de bensimmonesque au tir, l’ancien arrière des Wolves se retrouve benché par son coach dans les ultimes instants de la rencontre, fialement perdue par les Taureaux. Un épisode que le double All-Star n’a manifestement pas oublié, selon plusieurs insiders de la franchise de l’Illinois.

Car l’ailier des Taureaux su faire preuve de professionnalisme depuis ce regrettable incident, il semblerait que cette histoire ne serait pas vraiment morte et enterrée dans l’esprit de l’arrière de 27 ans. On n’est certes pas sur les bases d’un épisode Latrell Sprewell – P.J. Carlesimo mais bon, on ne va pas se le cacher… il y a tout de même de quoi pouvoir altérer les envies de collaboration du joueur. Pour rappel, voici sa déclaration au soir du match en question.

C’est la décision de Billy, il doit l’accepter. Est-ce que je suis d’accord ? Non. Je pense que je peux être sur le terrain et être moi-même, même si je manque quelques tirs. C’est sa décision, et il doit assumer” – Zach LaVine

Le timing de tout cet embrouillamini du côté des Bulls ne vous aura pas échappé. What time is it ? Trade deadline time. Car oui Mesdames et Messieurs, le date limite pour réaliser des transferts, c’est dans un mois, et Zachary Thomas, de son prénom complet, semble attirer l’œil de certaines franchises ambitieuses en mal de scoring sur les lignes extérieures, à commencer par les Mavs et les Lakers. Et peu importe que l’ami Zach soit dans la première année d’un contrat de 215 millions sur cinq ans.

Pour autant, si le facteur relationnel ne peut être ignoré, sportivement, beaucoup de choses semblent aller dans le sens d’une poursuite d’aventure commune entre les Bulls et LaVine. Les Bovidés sont en effet toujours en course pour le Play-in tournament, et le double vainqueur du Slam Dunk Contest est le deuxième meilleur scoreur de sa team (23,4 points à 46,7% au tir dont 40,1% depuis les bords du Lac Michigan). Le joueur lui même explique être confiant, même s’il laisse entrevoir que la décision finale ne lui appartient pas.

“Peut importe qui est dans notre équipe, je me battrai avec ces gars, je joue pour eux. Je suis heureux d’être dans cette équipe, et je suis heureux de dire que peut importe contre qui nous jouons, je suis confiant. La direction va faire ce qu’elle doit faire car c’est son travail. Je fais ce que je dois faire sur le terrain” – Zach LaVine

Politiquement correct, mais très réaliste le Zachy. Il conviendra de garder un œil sur cette situation dans les prochaines semaines, et peut-être plus encore en fin de saison, en fonction des résultats des Bulls et des situations contractuelles des uns et des autres.

Votre dose matinale de drama en NBA vous est servie. Cette fois-ci on se dirige du côté de Chicago avec Billy Donovan et Zach LaVine. Il n’y a plus qu’à attendre la trade deadline avec du pop-corn maintenant.

Source texte : Chicago Sun Times