Zion Williamson et Brandon Ingram ? Non, pas cette fois. La jeunesse de New Orleans prend le relai et cette nuit Naji Marshall et Trey Murphy III se sont occupés du show en Louisiane.

Pas de Ja Morant ? Pas de problème, Ziaire Williams prend le relai à l’atelier des extraterrestres. Les mollets qui décollent, les bras qui s’étirent, les mecs sont en pâte à modeler.

MarJon Beauchamp est passé faire une bise à Evan Fournier.

Voilà le genre d’actions pour lesquelles Jaren Jackson Jr. fait partie des meilleurs défenseurs de la Ligue et des favoris pour le trophée de DPOY.

Y’a pas que Nikola Jokic qui sait faire des passes au poste haut.

Une action à l’image du match de Julius Randle. Volontaire mais trop léger face à la défense de Milwaukee.

Daniel Gafford se ramasse une tonne de posters tous les ans, mais il est aussi capable de faire ce genre de choses en attaque.

La CLUTCHITUDE de Jrue Holiday. Ouais, en majuscule, carrément.

On en connait un qui a bien suivi les cours du soir avec Nikola Jokic.

Naji Marshall qui envoie Trey Murphy dans les étoiles, la réussite des Pels cette saison vient aussi de ces deux gamins.

Quand ça veut rire, ça veut rire. Contre de Zeke Nnaji, alléluia signé Bruce Brown, et les Nuggets restent leaders de l’Ouest.