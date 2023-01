Julius Randle et les fans des Knicks, de nouveau l’amour fou ?

Depuis son arrivée à New York, Julius Randle vit une relation contrastée avec les fans du Madison Square Garden. De héros de la ville à paria hué, tout y est passé. Mais les périodes de discorde semblent maintenant loin derrière, et Julius, en vrai César, a reconquis le cœur de ses fans.

On a pu le constater lors du match d’hier soir au MSG : les embrouilles entre Julius Randle et le public sont terminées, place à l’amour maintenant. Alors que les Knicks venaient de profiter de l’absence de Devin Booker dans les rangs de Phoenix pour triompher des Suns dans un match sans appel (102-83), Don Julio a pu envoyer tout son amour aux fans lors de l’interview d’après-match.

Mooooh, c’est mignoon… À quand le date à Central Park ? En effet, quand on interroge Julius sur ce qui lui plaît le plus par rapport à ses perfs récentes, le poste 4 répond “C’est de jouer devant les fans au Garden, c’est que de l’amour, et j’aime ça.” Alors, on ne doute pas de la sincérité de la toupie new-yorkaise, mais faudrait voir à ne pas devenir amnésique non plus.

January 6th, 2022

Julius Randle gives a thumbs down to the MSG Crowd January 2nd, 2023

Julius Randle receives MVP chants from the MSG Crowd pic.twitter.com/JphcxeEstV — KnicksMuse (@KnicksMuse) January 2, 2023

C’était il y a presque un an : les fans huaient Julius Randle, et ce dernier sortait ce fameux geste du “thumbs down” qui avait à l’époque tant fait parler. En même temps, ce dernier en avait rajouté une couche en expliquant que c’était pour leur dire “de fermer leurs gueules”. On parlait même de “trade inévitable” pour celui qui avait, un an auparavant, été élu MIP sous ce même maillot New-Yorkais. Aujourd’hui, l’ailier-fort est de nouveau acclamé dans l’enceinte du Garden, et les Knicks retrouvent des couleurs avec une place provisoire dans le top 8 de la Conférence Est. Reste à voir si cette relation idyllique durera désormais.

De l’amour à la haine il n’y a qu’un pas comme on dit, et si le public des Knicks l’avait aisément franchi l’an dernier, l’ancien des Lakers peut se réjouir du fait que le passage ne soit pas à sens unique.