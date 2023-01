Il y a quelques jours, l’insider NBA Shams Charania laissait entendre que le coach des Hawks Nate McMillan pouvait potentiellement démissionner en cours de saison. Un report rapidement démenti par l’entraîneur d’Atlanta, et qui n’a pas plu du tout au directeur des Faucons Steve Koonin.

“Du journalisme de merde. Tout est inventé. Je condamne Shams pour ça. C’est du journalisme de bas étage.”

Le directeur de la franchise d’Atlanta n’y est pas allé de main morte au moment de s’exprimer sur les rumeurs entourant Nate McMillan après l’article sorti par Shams Charania la semaine dernière. Pour ceux qui auraient raté un épisode, sachez que l’insider de The Athletic avait balancé une petite bombe concernant l’avenir du coach des Hawks, en mettant en avant la possibilité que ce dernier démissionne en cours de saison au milieu des turbulences caractérisant actuellement la franchise d’Atlanta.

Hawks CEO Steve Koonin on @DukesandBell929 this afternoon called this story “trash journalism… This is made up stuff. I am literally calling Shams out. It is just hack journalism. Hack.” https://t.co/rYIHvpHgTY

— Mike Conti (@MikeConti929) December 30, 2022