Chris Paul l’affirme, Carmelo Anthony mérite une meilleure fin de carrière NBA

Triste fin de carrière que celle de Carmelo Anthony. L’un des talents offensifs les plus impressionnants de sa génération qui finit sans même une offre de contrat pour la saison, ça fait forcément quelque chose. En tout cas, ça attriste bel et bien Chris Paul, suffisamment pour que le pote de Melo en parle.

“Il est où mon copain ?” C’est un peu comme ça que sonnent les mots de Chris Paul à propos de Carmelo Anthony. Rien d’anormal à ça en même temps, quand on sait que les deux hommes ont partagé 17 ans d’expérience commune dans la grande Ligue, mais aussi en sélection. Les deux vétérans partent même en vacances ensemble, comme on avait pu le voir en 2017 sur la fameuse Banana Boat Team partagée avec LeBron James et Dwyane Wade. Au micro de Stefan Bondy du New York Daily News, CP3 a exprimé ses regrets vis-à-vis de la situation actuelle de Melo.

Chris Paul: Carmelo Anthony deserves a better ending https://t.co/3sJbabdHB5 — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) January 3, 2023

“Melo est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Je suis évidemment partial et j’espère qu’il sera bientôt dans la Ligue parce que quelqu’un de ce calibre, avec ses aptitudes, avec le cœur qu’il a et les choses qu’il a faites pour le jeu, devrait pouvoir quitter le terrain lorsqu’il se sent prêt à le faire.”

On aurait presque pu ajouter à cette phrase : et pas parce que d’autres l’ont décidé pour lui. Ah, les ravages du temps. Un temps qui ne s’écoule pas pareil pour tout le monde apparemment, quand on voit où en sont Melo et LeBron au même âge (ou presque). Après 14 saisons passées à enchainer les buckets sous le maillot de Denver puis sous les couleurs new-yorkaises, Melo a en quelque sorte signé lui-même le début de la fin en 2017, lorsqu’il avait poussé pour un transfert loin de Big Apple. Il avait alors rejoint le Thunder mais n’était jamais parvenu à s’y faire une place.

Depuis, Hoodie Melo est devenu Dark Melo : 10 matchs joués pour les Rockets en 2018-19 (avec Chris Paul notamment), puis un espoir de renouveau aux côtés de Damian Lillard à Portland, pour finalement échouer aux Lakers la saison dernière. Malgré près de 13 points de moyenne en sortie de banc et quelques coups de chaud salutaires pour L.A., les limites de Melo devenaient de plus en plus visibles, et notamment le gouffre qu’il est sur le plan défensif. Non prolongé par Rob Pelinka et sans offre d’une autre équipe, Melo prend pour le moment son mal en patience, profitant de ce temps libre pour former son fiston. Vraiment aucune offre, alors ? En vérité, si… mais du côté de Taïwan. Pas de quoi satisfaire l’appétit de NBA qui anime toujours le vétéran.

Chris Paul se sent mal pour son pote Carmelo Anthony et par rapport à la triste fin de carrière de l’ailier. Allez, Ci Pi Fruit, y’a qu’à aller faire un tour chez James Jones pour discuter d’une possible arrivée dans l’Arizona. Vu la forme des Suns en ce moment, ça fera peut-être du bien.

Source texte : New York Daily News