Suns – Nuggets, les pronostics de la rédaction : ça mise pas mal sur les Cactus, mais la Serbie garde une petite place dans nos cœurs

La demi-finale de Conférence Ouest Suns – Nuggets commence ce soir, alors l’heure est venue de se mouiller. Comme pour chaque série de Playoffs, la rédac’ de TrashTalk livre ses pronos ainsi que la petite analyse d’Hexpert qui va avec. Et visiblement, on mise pas mal sur les Cactus ici.

Giovanni

Ouate euh série indécise, ouate eux série originale. Sans trop traîner car pas vraiment de certitudes, on partira ici sur une victoire des… Nuggets, en 6, peut-être même en 7, face à des Suns qui ont connu un espèce d’apex face à des Lakers ridiculisés. Il faudra vite se remobiliser, trouver la parade face à un Nikola Jokic qui mange deux AD à tous ses dîners, et surtout gérer la profondeur du roster de Denver, ce qui n’était clairement pas un problème au tour précédent face aux clowns entourant LeBron. Deux équipes qui jouent un basket incroyablement léché, capables de défendre et forte d’individualités dont on connait les qualités, mais le point d’interrogation Chris Paul qui fait pencher ma balance côté Nuggets car selon moi les Suns s’en sortiront pas sans un CP3 à 200%. Allez on part sur 4-2 Nuggets, et tout le monde est content car tout le monde avance à son rythme. Un MVP qui rêve d’une finale NBA face à un futur candidat MVP qui a tout le temps devant lui, avantage Jokic pour cette fois-ci. Suns 2 – Nuggets 4

Nico

Pas forcément l’affiche la plus hype que peut offrir la NBA, mais alors niveau collectif et QI basket, on va être servis. Entre Chris Paul d’un côté et Nikola Jokic de l’autre, on a déjà deux génies du basket qui s’affrontent. On espère évidemment que le premier sera en bonne forme après son bobo à l’épaule au premier tour mais au pire il y a Devin Booker à côté de lui, auteur d’une entrée fracassante dans ses premiers Playoffs en carrière. Nikola Jokic, en balade face aux Blazers au tour précédent, voudra continuer son bonhomme de chemin et si on aime bien ce qu’a proposé Deandre Ayton face aux Lakers, là ça risque d’être une tout autre histoire pour lui. Cette opposition a le potentiel pour partir dans tous les sens mais au final, je vote Phoenix : pour le sérieux des deux côtés du terrain, pour le backcourt Chris Paul – Devin Booker, pour l’absence de Jamal Murray. Suns 4 – Nuggets 2

Alex T.

Une série particulièrement difficile à pronostiquer. Deux beaux collectifs et deux équipes qui n’ont pas déçu au premier tour alors que beaucoup de monde les voyait s’effondrer. Deandre Ayton a impressionné face au champion mais le voilà opposé au prochain MVP de la Ligue. Je vois bien ce duel comme le facteur X de cette série car s’il devra limiter Jokic en défense (bonne chance), il faudra surtout qu’il se montre agressif en attaque pour faire travailler le Serbe dans sa propre moitié de terrain, clairement pas son point fort. Les matchs entre les deux équipes ont été particulièrement disputés cette saison mais je vois la logique être respectée avec Phoenix qui atteint la Finale de Conférence. 2 participations en Playoffs en onze ans et deux Finales de Conférence, ce serait très fort. Suns 4 – Nuggets 2

Arthur

Il a beau sourire à chaque instant de sa vie, Adam Silver a insulté ses parents avant de monter pour s’enfermer dans sa piaule et pleurer sous son oreiller. Rien à voir, mais il ressemble vraiment aux olmèques dans les Cités d’Or. M’enfin, les franchises vendeuses de jerseys ne sont pas là et ce sont bien les collectifs rodés comme bonjour qui les remplacent. En cause principale d’une potentielle débâcle de Denver, je vois l’absence de Jamal Murray se faire ressentir #analyse. Sans rire, Chris Paul semble s’être remboîté l’épaule et tout roule dans l’Arizona. Associer un vétéran qui fait du bien partout où il passe, à de jeunes talents qui ne flatulent pas en deçà de leurs capacités, l’équation est bonne pour James Jones. Résultat des emplettes : deux, trois grosses perfs de Niko Jokic, mais une finale de Conférence pour Phoenix. Suns 4 – Nuggets 3

Clément

La série de hipsters par excellence, désolé Adam, mais le changement c’est maintenant comme on dit chez Les Guignols de l’info je crois. Après s’être offert le scalp du champion en titre, les Suns voudront confirmer leur retour au plus haut niveau et ne pas galvauder ces Playoffs. Le tandem CP3-Booker va devoir marcher à plein régime et Jae Crowder va devoir continuer de jouer les insolents pour espérer franchir cette étape, lui qui a eu à défendre sur LeBron au premier tour, ce n’est pas Aaron Gordon qui va lui faire peur. En revanche, ne comptez pas sur Nikola Jokic pour abdiquer, lui qui devrait passer Deandre Ayton au mixeur pendant toute la série, ni sur MPJ qui continuera de faire parler sa fougue. Si les Nuggets vont clairement faire plus que résister, l’absence de Jamal Murray et la présence d’Aaron Gordon vont jouer contre eux. Chris Paul va mieux et c’est tout l’Arizona qui fait la danse du ventre. Suns 4 – Nuggets 2

Alex D.

Comment ne pas croire aux Suns en Finale de Conférence après leur série face aux Lakers ? Ils ont activé le mode les Playoffs on connaît et des joueurs se sont totalement révélés être plus forts que prévu et ce au meilleur des moments. Cameron Payne, Deandre Ayton, et surtout Devin Booker et Chris Paul, il n’y a déjà plus rien à dire à la lecture de ces noms. Côté Nuggets, se débarrasser de Damian Lillard seul contre tous, c’est bien, mais se débarrasser des Cactus sans Jamal Murray, ça apparaît comme mission impossible. Nikola Jokic tentera lui d’enfiler son costume de Tom Cruise mais Tom Cruise reste Tom Cruise alors quelques belles performances du Joker serbe ne viendront pas stopper THE Phoenix. Et il faut bien que Niko Jokic soit libre pour la finale de Roland-Garros de son pote Novak Djokovic. Suns 4 – Nuggets 2

Max

Une série qui pourrait s’annoncer explosive vu le nombre de beaux joueurs de basket à observer. Dans l’euphorie la plus totale, les Suns ont encore élevé leur niveau de jeu pour vaincre les Lakers. Même constat à Denver pour venir à bout des Blazers. Tactiquement, il faudra voir si les roles players des deux côtés parviendront à rester sur le même état de grâce que lors du 1er tour. Qui de Cameron Payne, Monte Morris, Austin Rivers verra son état de forme actuel atténué ? Selon moi, les Nuggets pourraient pâtir d’une méforme éventuelle de ceux-ci. Booker a une match-up plutôt favorable et pourrait encore nous épater. Chris Paul va revenir à 100% et risque de dicter le ton. Ayton, dans une position inconfortable en défense a déjà montré à AD qu’il pouvait rendre les coups en attaque. Je pense que les Nuggets, légèrement en surchauffe devraient s’incliner sur cette série, et si je pense que les matchs seront serrés, le constat de fin le sera peut-être moins. Suns 4 – Nuggets 1

Gustave

Indécis, je dirais 4-3 pour les Nuggets, mais d’ici la fin de ce paragraphe je peux changer d’avis. Une belle saison des Suns portée par trois gros talents, très bien entourés et coachés, qui viennent de battre le champion en titre, c’est pas rien. Une belle saison aussi des Nuggets portée par un mec au poids équivalent des trois du dessus qui mérite le titre de MVP et qui dans la bulle l’année dernière a réalisé de sacrés exploits. Oui il y avait Jamal Murray, oui c’était dans la bulle, mais tout de même il y a cette expérience et cette mentalité chez Denver. Deandre Ayton risque d’être un peu court face au Joker mais le backcourt de Phoenix risque de facilement prendre le dessus. Toutefois, le poids et l’impact du Serbe vont trop peser face aux Cactus et cette série prouvera la qualité du pivot. Nuggets 4 – Suns 3