Playoffs NBA 2021 : Suns – Nuggets, la preview ! Apéro TrashTalk

Les demi-finales des Playoffs sont là ! Et à l’Ouest, on commence par une opposition entre Phoenix et Denver dès ce soir. Pour se chauffer, rien de mieux que de prendre l’Apéro et discuter de cette confrontation qui s’annonce étincelante.

Après avoir géré les obstacles Lakers et Blazers au premier tour des Playoffs, les Suns et les Nuggets sont devant nous avec une série qui s’annonce tout simplement exceptionnelle d’un point de vue QI basket. Nikola Jokic peut-il tenir un round de plus sans Jamal Murray ? Le backcourt de Phoenix va-t-il rouler de manière logique sur celui de Denver ? Y a-t-il un facteur X dans cette série ? Voilà le genre de questions qu’on se pose avant le Game 1 de ce soir dans le désert de l’Arizona. Des dynamiques au pronostic en passant par le joueur à surveiller et le point tactico-technique, la preview de cet exceptionnel Suns – Nuggets, c’est maintenant !

Fauteuil, limonade fraiche, ventilo ou gros plaid selon le temps qu’il fait chez vous, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.