Preview de la soirée NBA : les Suns et les Nuggets entrent dans la danse des demi-finales, réaction attendue pour Milwaukee à Brooklyn

Mesdames, messieurs, l’étau se resserre de plus en plus vers le trophée Larry O’Brien. Ce soir, ce sont les Suns et les Nuggets qui entrent dans la valse des demi-finales de Conférence, pendant que les Nets ont l’occasion de confirmer leur mainmise sur la leur face aux Bucks.

1h : Nets – Bucks : déjà vainqueurs il y a deux jours face aux Bucks, les Nets ont l’occasion de confirmer leur avantage de terrain en plantant le clou du 2-0 au Barclays Center. Et ce qui a déjà vite été le cas lors du Game 1, le sera aussi pour le Game 2, à savoir l’indisponibilité de James Harden pour une élongation de l’ischio-jambier droit. Toujours pas de Jeff Green non plus pour les Nets, pas encore remis de sa blessure au pied. Côté Bucks, privés eux de Donte DiVincenzo, on aura forcément envie de resserrer les rangs en défense, tout comme d’ajuster la mire du parking (6/30 lors du Game 1). Khris Middleton, à côté de la plaque lors du premier match, est également appelé à l’accueil.

4h : Suns – Nuggets : les Lakers tracent leur route vers un back-to-back et débutent cette nuit leur série de demi-finale de Conférence. Lakers et Blazers out, une jolie demi-finale de Conférence inédite nous attend au menu du jour. La dernière confrontation entre les Suns et les Nuggets en postseason ? 1989, soit 32 ans, autant dire que ça remonte. Avantage terrain à assurer pour les hommes de Monty Williams, qui sont au complet pour affronter les hommes de Michael Malone, eux aussi au complet (oui sans compter les absents de longue date que sont Jamal Murray, Will Barton et P.J. Dozier). Tous les deux qualifiés sur le même score au premier tour, Phoenix et Denver ont chacun leur chance dans une série assez indécise sur le papier. Si l’opposition semble déséquilibrée entre les intérieurs et les backcourts respectifs, le duel en est qu’encore plus alléchant.

Kevin Durant, Kyrie Irving, Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo, Chris Paul, Devin Booker, Nikola Jokic, Michael Porter Jr. : oui, il y aura du beau monde ce soir sur les parquets de NBA. Et avec des grands joueurs, qu’est-ce qu’on a ? Des matchs de haut niveau. Et avec des grands joueurs en mode Playoffs, qu’est-ce qu’on a ? Des matchs de très haut niveau. Let’s go !