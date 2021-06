Luka Doncic seul au monde : comment les Mavs peuvent-ils mieux l’entourer ? Apéro TrashTalk

Alors que le premier tour des Playoffs NBA 2021 fait officiellement partie du passé depuis hier soir, un Apéro sur les Mavericks s’est naturellement imposé aujourd’hui suite à l’élimination de Dallas. Parce que oui, il y en a des choses à dire sur les Mavs de Luka Doncic.

Ici-même, le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Déjà éliminés par les Clippers dans la bulle de Mickey en 2020, les Mavs ont encore une fois affronté les Angelinos au premier tour des Playoffs 2021 et devinez quoi, les Mavs sont de nouveau en vacances ! Emmenés par un Luka Doncic phénoménal, les soldats de Dallas se sont pourtant écroulés après avoir mené la série 2-0 et même 3-2 à domicile. Grosse déception donc pour la franchise texane, incapable de remporter une série de Playoffs depuis le titre de 2011. Un constat s’impose : Doncic est tout simplement trop seul, donc comment mieux l’entourer ? Faut-il un ball handler supplémentaire en premier ? Un pivot qui sait faire autre chose qu’agresser des Lettons en sortie de boîte ? Comment traiter le dossier Kristaps Porzingis justement ? C’est tout de suite, dans l’Apéro 100% Mavs !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !