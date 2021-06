Récap de la nuit NBA : série relancée entre les Bucks et les Nets, série terminée entre les Suns et les Nuggets

Deux matchs au programme de notre récap et deux séries bien différentes en termes de suspense. Si Phoenix a fini le boulot et sorti le balai pour envoyer Denver en vacances, les choses sont loin d’être achevées entre Bucks et Nets. Grâce à une victoire précieuse et avec en prime la blessure de Kyrie Irving dans le camp adverse, Giannis et sa bande viennent peut-être de voir la série tourner en leur faveur.

Les matchs de la nuit

Bucks – Nets : 107-96

Nuggets – Suns : 118-125

Ce qu’il faut retenir

Bucks – Nets : Un début de match bien disputé et puis… la sortie sur blessure de Kyrie Irving. Hasard ou coïncidence (non), le momentum change de camp et on se dirige tout droit vers une victoire maitrisée des Bucks qui profitent des malheurs de leurs invités. À 2-2 et avec des stars sur le flanc, c’est au tour de Brooklyn de serrer les fesses alors qu’un Game 5 arrive à grand pas.

Nuggets – Suns : Phoenix qui prend rapidement les devants et Denver qui se lance dans un match de trainard qui n’a finalement jamais rattrapé sa cible. Au milieu de tout ça, le régal d’un Chris Paul en mode Point God, un carton rouge justifié contre Nikola Jokic qui a voulu décapiter Cameron Payne et un coup de balai qui ne surprendra finalement personne vu la différence de niveau entre les deux équipes. C’est l’heure des vacances dans le Colorado.

Le top pick en TTFL : Chris Paul

Quelques temps-forts de la nuit

Le point sur les séries

