NBA Top 5 de la nuit : Giannis Antetokounmpo nous a offert le grec salade tomate oignon, sauce blanche Griffin

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Khris Middleton en mode vieux briscard, Landry Shamet en mode gros noob. Un 3-points avec la faute ça fait toujours zizir comme dirait… personne, personne ne dit ça.

#4 : ce qui fait partie du Top 5 de la nuit ce n’est pas le dunk puissant de Ralph Sampson Deandre Ayton, mais bien la résilience sur le visage de JaVale McGee bien obligé d’avaler cette défaite.

#3 : Giannis Antetodégagemoicetirtropmoukounmpo est la définition du two-way player sur cette action : gros contre, puis finition alley-oop grâce à Jrue Holiday qui temporise et fixe très bien l’action.

#2 : Aaron Gordon en mode Nikola Jokic mais avec de la vitesse et du dunk : interception puis dribble derrière le dos pour renvoyer Devin Booker sur sa planète, euro-step bien serbe sur Jae Crowder pour le renvoyer chez son coiffeur puis enfin finition tranquillou dunk à deux mains.

#1 : Jrue Holiday en mode joueur au city du coin qui lâche des « tch-tch » à chaque action, met un petit pont oklm sur Kevin Durant (assez facile, ses jambes mesurent environ 6 mètres de long et sont aussi fines que Frank Ntilikina), Giannis Antetobonnecoupelignedefondkounmpo récupère le ballon et rappelle à Blake Griffin qu’on est plus en 2015 et que c’est lui maintenant qui fait des posters.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !