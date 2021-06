Kyrie Irving sorti sur blessure face aux Bucks : la cheville a salement tourné, ça commence à faire beaucoup pour Brooklyn

Présent avec ses copains des Nets sur le parquet du Fiserv Forum pour le Game 4 contre les Bucks, Kyrie Irving n’a malheureusement pas pu voir la fin des hostilités puisqu’il est sorti sur blessure… dès le second quart-temps. Avec James Harden déjà out, le cerbère de Steve Nash commence à manquer de têtes.

Tout avait plutôt bien commencé pour Brooklyn, un début de match solide et même si Milwaukee restait sur les talons, on sentait les Nets bien dans leur match. Et puis arriva ce second quart-temps qui plongea les Nets dans le noir. Au début de l’action, une bonne coupe de Kyrie Irving, parfaitement servi par Kevin Durant et puis… une mauvais réception qui laisse le meneur au sol alors que l’action se poursuit. Les ralentis arrivent bien assez tôt et on respire un grand coup avant de voir la cheville d’Uncle Drew qui tourne salement en retombant. Direction les vestiaires et même si on se doutait que la fin de match se jouerait sans lui, on a attendu la confirmation de l’espion le mieux renseigné de The Athletic, Shams Charania. Sans surprise, il s’agit d’une entorse de la cheville droite.

Kyrie Irving is OUT for rest of Nets-Bucks Game 4 with right ankle sprain. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 13, 2021

On va désormais attendre avec angoisse l’évolution de la blessure de Kyrie. Manquera-t-il le prochain match ? Quid des suivants ? On rappelle que Brooklyn est déjà privé de James Harden, lui aussi blessé contre… Milwaukee et toujours dans le flou concernant sa date de retour malgré des « progrès récents ». Depuis le début de la série, Irving tournait à 23 points, 5 passes et 45% au shoot. Avec deux membres du Big Three possiblement sur la touche, les Nets vont devoir serrer les rangs et c’est là qu’on va pouvoir mesurer la solidité du collectif. Si Kevin Durant peut activer le mode MVP, sans doute que Steve Nash ne dira pas non également. Le début de la série était à la hauteur des attentes et on espère qu’elle ne se décidera pas à cause d’un coup du sort comme on a pu le voir ce soir. La NBA reste la plus belle scène du monde et on veut y voir tous les artistes à 100% de leurs capacités. Fans des Nets : allumez des cierges, touchez du bois car il va falloir des ondes positives pour revoir toute la bande au complet dans les prochains matchs.

Kyrie Irving est sorti en cours de match pour Brooklyn et ça commence à faire beaucoup de beau monde à l’infirmerie. On croise fort les doigts pour recevoir des nouvelles positives d’Uncle Drew dans les prochaines heures. Les ambitions des Nets en dépendent peut-être.

