James Harden out pour le Game 4 face aux Bucks : les Nets vont devoir continuer à composer sans The Beard

Nouvelle pas bonne nouvelle pour James Harden et les Brooklyn, puisque l’indisponibilité du plus barbu des membres du Big Three des Nets continue et puisque l’intéressé doit donc déclarer forfait pour le Game 4 de la demi-finale de Conférence face à Milwaukee.

20 secondes, c’est donc pour l’instant le temps de jeu de James Harden dans la série de Playoffs qui oppose les Nets aux Bucks. En cause, un (premier) drive lors du Game 1 pour essayer de contourner Jrue Holiday, avant de décaler Joe Harris dans le corner et de quoi pousser l’arrière des Nets à se tenir la cuisse droite et a rentrer illico pesto rosso aux vestiaires. Depuis, une IRM a révélé une légère élongation de l’ischio-jambier et l’incertitude règne à chaque match de Brooklyn, pour savoir si l’équipe peut faire avec ou sans l’une de ses superstars. Il se trouve aujourd’hui qu’une nouvelle indisponibilité de James Harden a été annoncée par Marc Stein d’ESPN, et ça concerne donc le Game 4 qui a lieu ce dimanche soir à 21h.

The Nets list James Harden (right hamstring tightness) as out and Jeff Green (left plantar fascia strain) as questionable for Sunday’s Game 4 in Milwaukee. — Marc Stein (@TheSteinLine) June 12, 2021

Une bien mauvaise nouvelle pour Brooklyn qui, malgré ses deux premières victoires tonitruantes face aux Bucks, avaient dû s’incliner à Milwaukee et avaient 1) peiné offensivement donc accusé le coup de ne pas pouvoir compter sur son arrière fétiche et 2) prouvé que la qualification en Finale de Conférence était encore loin d’être acquise. Et c’est toujours mieux de composer quand on est au complet, demandez donc aux Lakers. En tout cas, l’entraîneur des Nets Steve Nash a annoncé à l’Associated Press que malgré cette absence, son joueur « progressait » pour récupérer de sa blessure. De plus, aucune date précise n’a été donnée quand à son retour sur les parquets et il se pourrait bien que ce soit fait… exprès, car selon les informations d’un autre journaliste d’ESPN, à savoir Brian Windhorst, les Nets feraient tout pour que rien ne filtre, malgré nos différents appels du pied à James Harden FR sur Twitter.

Si les Nets doivent donc jongler avec un joueur importantissime en moins, il se pourrait bien qu’une nouvelle arme vienne compléter la petite équipe de scoreurs capables de pallier la blessure de Jay H. En effet, Jeff Green, à l’infirmerie depuis le Game 3 du premier tour des Playoffs face aux Celtics, a été upgraded en catégorie questionable, ce qui donne bon espoir sur son éventuel retour à la compétition. En attendant, courage aux blessés avec leurs bobos et revenez nous vite.

