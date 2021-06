Jeremy Lin s’engage avec les Ducks de Pékin : pas d’offre en NBA alors la Linsanity retourne faire rêver l’empire du Milieu

Retour aux affaires pour Jeremy Lin. Aperçu pour la dernière fois sur un parquet sous le maillot des Warriors de… Santa Cruz en G League, le meneur de 32 ans retourne aux Ducks de Pékin, dont il avait défendu les couleurs lors de la saison 2019-2020.

Jeremy Lin a encore de belles années devant lui et il compte bien en profiter. Si certains craignaient une retraite prématurée pour l’ancienne success story des Knicks, il n’en est rien puisque Lin a annoncé s’être engagé en faveur de son ancienne équipe des Ducks de Pékin, équipe du championnat chinois, qu’il avait déjà rejoint en 2019 juste après son titre de champion NBA avec les Raptors, qu’il avait dû quitter seulement un an après son arrivée, puisque la saison de CBA avait été suspendue à cause de la pandémie de Covid-19. J-Lin avait d’ailleurs cartonné pendant ses quelques mois dans l’empire du Milieu, avec 22,3 points, 5,7 rebonds et 5,6 passes de moyenne en 39 matchs. La franchise de G League affiliée à Golden State a ensuite fait appel à lui pour les onze derniers matchs de la saison de la petite sœur de la NBA, et le natif de Torrance avait honorablement bien fait son job, avec 19,8 points à 50,5%, 3,2 rebonds et 6,4 passes de moyenne en saison régulière puis 16 points, 3 rebonds et 6 passes en Playoffs.

No regrets about the past, excited for the future. Still got a lot of basketball left in me and we’ll see where this road goes. Beijing Ducks, excited to be back! Thank you all for going on this journey with me #NeverDone pic.twitter.com/axfivntlCO — Jeremy Lin (@JLin7) June 11, 2021

Un rêve avait alors cheminé en lui : participer à sa dixième saison dans la Grande Ligue et trouver, après les Warriors, les Knicks, les Rockets, les Lakers, les Hornets, les Nets, les Hawks et les Raptors, une franchise qui lui fasse confiance pour la fin de saison régulière, voire les Playoffs 2021. L’ancien étudiant d’Harvard avait en plus quelques arguments à faire valoir mais tout ça s’est fini en eau de boudin, puisqu’il est aujourd’hui le seul membre du Top 10 des meilleurs marqueurs de G League à ne pas avoir obtenu de contrat en NBA. De quoi le rendre extrêmement triste, frustré et dans l’incompréhension face à cette situation, à laquelle il a préféré lui-même mettre un terme et annoncer le fait qu’il ne jouerait plus en NBA. Le joueur non-drafté cherchait donc depuis un point de chute et il vient de le trouver avec cette main tendue par son ancienne équipe chinoise. « Tellement hâte de vous rejoindre la saison prochaine« , a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, une nouvelle qui a forcément ravi des fans locaux qui attendent le retour de la Linsanity avec impatience.

En voilà un qui ne risque pas de prendre son passage en Chine à la légère. Jeremy Lin est une formidable plus-value et une très belle publicité pour la CBA et le bonhomme va faire ce qu’il faut pour mettre le feu sur les parquets de l’empire du milliard. De belles histoires comme la sienne en NBA sont d’une rareté incontestable alors bon vent, Linsanity.