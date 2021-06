Danny Green out pour au moins 15 jours : si Matisse Thybulle joue 20 minutes de plus, pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour Atlanta

La nouvelle est tombée hier en plein apéro au soleil, Danny Green ne rejouera plus de la série dans la demi-finale de conférence face aux Hawks. Petite élongation au mollet pour le vélociraptor des Sixers, pas une bonne nouvelle évidemment mais Doc Rivers a quelques solutions de rechange en magasin.

Il n’avait joué que quatre minutes lors du Game 3, sorti sur blessure en début de match en grimaçant. Puis on l’avait revu en toute fin de match mais douché et apprêté, après avoir passé pendant la rencontre quelques examens nécessaires. Bilan des courses ? Une élongation au mollet droit, et quinze jours minimum sans gambader, soit – au moins – la fin de la série face aux Hawks et le début d’une finale de conf éventuelle. Petit coup dur pour Philly, on parle d’un titulaire quand même, titulaire qui défend et qui peut à l’occasion rentrer du gros tir, titulaire triple-champion NBA donc rempli d’une expérience utile dans une course à la bague.

Pas en réussite sur le début de la série face aux Pioupious (4 points à 2/7 puis 5 points à 2/6), Daniel Vert rééduquera donc son poignet en même temps que son molleton, et pendant ce temps Doc Rivers pourra pianoter sur un roster complet et profond en son absence. Furkan Korkmaz a prouvé au Game 2 qu’il pouvait jouer ce rôle de sniper en chef et prendra probablement la place de Dan dans le cinq, Matisse Thybulle grillera une bonne partie des minutes de l’ancien crack des Spurs en ajoutant son affolante défense à son apport offensif, Tyrese Maxey peut éventuellement en profiter également, bref y’a du matos à dispo du Docteur Rivière et Danny Green peut se retaper tranquillement sans pour autant porter le fardeau d’une future élimination.

Première étape de La vie sans Danny Green ? Demain soir en Georgie pour un Game 4 qui doit permettre – ou pas – aux Sixers de frapper un grand coup dans la série. Dans le meilleur des cas ? Les Sixers terminent ça en 5 et regardent Milwaukee et Brooklyn s’écharper en 7 pendant que Dan se fait masser le mollet par le doc. Sinon ? Trae Young sait ce qu’il faut faire pour nous faire mentir.