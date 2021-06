Becky Hammon sur les tablettes du Magic et des Blazers : enfin l’heure d’enfiler le grand costume pour la protégée de Pop’ ?

Alors que le Magic et les Blazers prospectent à tout-va pour dégoter un nouveau coach, on voit des noms sortir un peu plus chaque jour dans les médias. Aujourd’hui, c’est au tour de Becky Hammon de récupérer un entretien avec les deux franchises.

Ancienne star WNBA, première assistante de Gregg Popovich, présente aux Spurs depuis sept ans déjà, Becky Hammon commence à avoir un sacré bagage derrière elle et c’est donc tout naturellement qu’elle postule pour récupérer une casquette de numéro un en club. Coach principale pour la Summer League des Spurs en 2015, elle avait marqué l’histoire le 30 décembre dernier en se substituant à Popovich lorsque celui-ci s’était fait expulser contre les Lakers. Il y a quelques semaines, elle avait d’ailleurs clairement affirmé qu’elle se sentait prête à assumer cette responsabilité. Reste plus qu’à trouver l’équipe qui lui accordera sa confiance. Auditionnée plusieurs fois ces dernières années, elle avait toujours vu la concurrence lui passer devant mais cela n’empêche pas de nouvelles franchises de la contacter pour un poste de head coach. Ainsi, on a appris via Shams Charania de The Athletic que Portland et Orlando s’étaient manifestés pour recevoir la protégée de Pop’ en entretien. Les Spurs n’ont évidemment pas fait rempart et Hammon aura donc deux opportunités supplémentaires d’obtenir son premier banc en NBA.

Que ce soit dans l’Oregon ou en Floride, il s’agirait d’un beau premier tremplin pour se lancer dans le grand bain. D’un côté, une équipe solide avec une superstar et l’ambition d’aller chercher les Playoffs chaque année. (Dès lors que tu ne tombes pas sur un demi Denver bien entendu) De l’autre, un projet bac à sable avec beaucoup à construire mais probablement des jeunes pépites talentueuses à former et aussi beaucoup moins de pression pour mettre en place son plan de jeu. Selon le résultat de la Lottery, Orlando pourrait récupérer deux joueurs du Top 10 de la prochaine Draft et on parle d’une cuvée particulièrement forte et suivie. Coacher les premiers pas d’un Cade Cunningham, Evan Mobley ou Jalen Green, il y a pire dans la vie non ? Même en cas d’échec dans ces candidatures, on ne serait pas surpris de revoir le nom de l’assistante coach prochainement dans les rumeurs. Et particulièrement du côté de San Antonio si un certain Gregg Popovich venait à prendre sa retraite.

Becky Hammon va passer quelques entretiens et son C.V devrait attirer l’attention de certaines franchises. Orlando et Portland ont déjà mordu à l’hameçon mais la concurrence sera, une nouvelle fois, assez rude et plusieurs noms prestigieux pourraient rejoindre la danse d’ici peu (D’Antoni, Billups, Barry, Udoka). À Hammon de prouver qu’elle a les épaules assez solides pour se retrouver en haut de la pile. Ici, on n’a aucun doute à ce sujet.

