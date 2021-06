Spencer Dinwiddie viserait un retour pour les Finales NBA : pile à temps pour mettre les lunettes de ski et ouvrir le champagne ?

Absent du roster depuis décembre, Spencer Dinwiddie ne semble pourtant pas avoir fait une croix sur la saison actuelle. Initialement forfait pour les Playoffs, le combo guard rêve d’un retour au meilleur des moments : les Finales NBA.

Le 28 décembre dernier, un premier accroc vient démoraliser les Nets : Spencer Dinwiddie se fait les ligaments croisés du genou, il est out pour toute la saison. Celui qui partageait le backcourt avec Kyrie Irving (avant l’arrivée d’un certain barbu) voit s’envoler la chance de faire partie de l’armada intergalactique mise sur pied par Sean Marks. Cerise sur le gâteau du seum, Dinwiddie souhaitait renoncer à sa player option de cet été pour se vendre au plus offrant après une année pleine de succès avec les Monstars. Une fin en queue de poisson donc pour « Spiddie » ? Pas sûr. Bien que Steve Nash ait répété encore et encore que son joueur était sur le côté sans date de retour, il semble que les nouvelles soient plutôt bonnes du côté du Barclays Center. Selon Kristian Winfield du New York Daily News, le joueur viserait toujours un retour pendant les Playoffs mais il faudrait attendre les Finales pour le voir en tenue !

« Après plus de six mois sur la touche à cause d’une rupture d’un ligament croisé, Dinwiddie viserait un retour au jeu si les Nets atteignent les Finales. Une source proche du joueur a aussi indiqué qu’après avoir passé la plupart de la saison en rééducation à Los Angeles, Dinwiddie prévoit de rejoindre le groupe le plus tôt possible. » « Dinwiddie a repris le travail sur terrain avec le célèbre coach Olin Simplis, qui a travaillé avec lui tout au long de sa carrière. »

On ne peut qu’apprécier la volonté du joueur de vouloir participer au succès de son équipe mais plusieurs questions se posent forcément face à cette décla’ : dans quel état sera-t-il après sept mois sans jouer ? Ne risque-t-il pas une rechute à vouloir revenir trop rapidement ? On rappelle aussi qu’un retour de blessure signifie souvent une absence de rythme et ce n’est pas vraiment en Finale qu’on a le temps de récupérer tranquillement ses sensations. Enfin et non des moindres, il faudra que Brooklyn accède à la Finale NBA et il y a encore deux beaux morceaux à se farcir d’ici là. (Bucks puis Sixers ou Hawks) Après, on spécule et rien n’indique que le guard ira au bout de son plan ou que le staff médical donnera le feu vert au bon moment. On se doute que les lunettes de ski et le champagne font pousser des ailes mais il y a encore un monde avant de voir cette vision devenir réalité. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs comme disait l’autre et de bonnes nouvelles finiront bien par tomber à un moment.

Spencer Dinwiddie voit les succès de ses potes à la télé et il se verrait bien mettre son short avant la remise du Larry O’Brien. Rêve ou réalité, impossible de le dire à l’heure actuelle mais le favori de l’Est ne dira sans doute pas non à un peu de renfort dans la dernière ligne droite, même sur quelques minutes.

Source texte : New York Daily News