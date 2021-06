Preview de la soirée NBA : le MVP en grand danger, le MVP à deux doigts du coup de balai

Deux matchs ce soir, dont l’un à une heure assez délicieuse, et ce soir on parle de MVP. Un double MVP qui veut croire au retour des siens face aux Nets, et un autre qui peut probablement déjà préparer sa valise pour les vacances au bled.

21h : Bucks – Nets : les deux premiers matchs de la série nous avaient laissé croire à une domination sans faille des Nets, mais le Game 3 a servi de réveil aux joueurs de Mike Budenholzer. Toujours pas de James Harden, des Bucks qui veulent retourner à Brooklyn à 2-2, mais des Nets qui ne devraient pas, sauf grande surprise, enchainer deux matchs de suite à moins de 90 pions. Quatrième Giannis vs KD de la série, le premier à quarante pions a gagné, et c’est à partir de 21h, heure française, sah quel plaisir comme disent les 2000’s.

2h : Nuggets – Suns : la fin possible (probable ?) de la saison des Nuggets et de leur MVP. 3-0 Suns avant ce Game 4, la stat des équipes menées 3-0 vous la connaissez, mais au-delà du score dans la série c’est tout simplement… une démo à laquelle on assiste. Démo orchestrée de main de maître par un Chris Paul au sommet, par un Devin Booker dalleux au possible, et par un collectif de toute façon BIEN plus en place, en attaque, en défense, avant, pendant et après les matchs. Peu de scénarios autres qu’un sweep ce soir, à la fois triste pour Nikola Jokic mais également terriblement… logique

Deux matchs, deux séries différentes car l’une des deux semble déjà terminée avant l’heure. Rendez-vous dès 21h pour vivre ça ensemble, en direct sur les rézos.