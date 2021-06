Le pari spécial NBA Sunday : 300€ à gagner en misant sur un Nikola Jokic et un Devin Booker qui assurent au scoring

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 13 juin, c’est toujours un programme de haute volée que nous offre la NBA avec deux matchs 4 de demi-finales de conférence. Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

21h00 : Bucks (2,20) – Nets (1,84)

02h00 : Nuggets (2,40) – Suns (1,70)

Le pari qu’on sent bien

Nikola Jokic et Devin Booker marquent minimum 25 points chacun (2,00) : le pivot serbe des Nuggets est à 26 points de moyenne sur les trois premiers matchs de la série mais attention, il n’a passé la barre des 25 points qu’une fois sur les trois. Pour autant, on peut imaginer que le MVP voudra tout faire pour éviter de finir les Playoffs sur un sweep et qu’il va donc envoyer du lourd au scoring en se montrant agressif. En face, Devin Booker est le meilleur scoreur des Suns avec 22,6 points de moyenne sur la série pour le moment. Et lui aussi n’a passé la barre des 25 points qu’une fois sur les trois. C’est ce qui explique en partie cette jolie cote à 2,00. Et quand on sait que l’arrière des Suns vient d’en caser 28 à la défense de Denver et qu’il est du genre à ne pas avoir peur de mettre le couvercle sur une série de Playoffs, on commence à trouver cette cote de plus en plus attirante.

Une petite folie pour assaisonner tout ça ?

Jrue Holiday à minimum 20 points ET 5 rebonds ET 7 passes décisives (4,20) : le meneur des Bucks n’a pas été si productif lors du match 3 malgré la victoire – hautement nécessaire – des siens. 9 points à 4/14 au tir : nul doute que l’ami Jrue voudra faire bien plus ce soir. 4 rebonds et 5 passes décisives : même dans un petit match, Holiday charbonne. Les 5 rebonds et les 7 passes décisives sont dans ses cordes si le jeu se débride un peu plus. C’est un folie mais elle n’est pas du tout impossible.

