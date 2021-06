Nike LeBron 18 Low Greedy : le King remet les Air Max 95 au goût du jour sur les parquets

18 années en NBA pour le King, 18è paire chez la marque à la virgule. Jusque-là, tout est logique. Ce qui est fort, c’est que les designers ne semblent jamais à court d’idées pour satisfaire la star, preuve en est encore une fois avec la Nike LeBron 18 Low Greedy qui est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

On sait que BronBron est amoureux de la Air Max 95 et qu’il avait 11 ans au moment de sa sortie, lorsqu’il dunkait déjà sur tous les lycéens et étudiants d’Amérique. Le Swoosh avait déjà permis au numéro 23 6 de fêter pour le Air Max Day le 26 mars en sortant quatre coloris de la Air Max 95, chacun aux couleurs des différents maillots des Lakers. Les chaussures portent le nom Greedy comme une des AM95. On peut donc voir sur cette paire de Nike LeBron 18 Low Greedy un coloris un peu étrange, double-face qui est peut-être censé représenter le double visage des Lakers d’une année à l’autre : absents des Playoffs en 2019, champions en 2020, puis éliminés précipitamment en 2021. Les côtés extérieurs en blanc, les intérieurs en noirs, une semelle entièrement grise métallique, avec des touches de turquoise, orange, rouge et jaune un peu partout. Un double-face flashy mais aussi très basique. Des chaussures cartoonesques pour celui qui passera l’été à promouvoir Space Jam 2 au lieu de se faire dunker dessus par Andrew Albicy aux Jeux Olympiques. On connait le Cyborg, il a des appuis très costauds, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’est pas ultra rapide. Le système d’amorti a été repris de la LeBron 17, LeGoat peut ainsi dunker sur n’importe qui et réattérir tranquillement. Unité Max Air au talon avec en cadeau un amorti Nike React sur toute la longueur : confort, réactivité, boosté. Les matières utilisées sont durables et légères, presque tout comme le boss de la NBA de 36 ans. LBJ a tellement le pouvoir qu’il remplace sur la languette le « Air Max » par « LeBron ».

LA FICHE :

La grande-sœur : la Nike LeBron 18 L.A. Alt, modèle noir et blanc (avec de l’or) sauf que là Nike et Bronny Sr. Se sont fait plus plaisir.

la Nike LeBron 18 L.A. Alt, modèle noir et blanc (avec de l’or) sauf que là Nike et Bronny Sr. Se sont fait plus plaisir. On les imagine déjà à ses pieds : Ben Simmons, le Fresh Prince !

Ben Simmons, le Fresh Prince ! L’occasion parfaite pour les porter : quand il faut arriver dans un gymnase en piteux état en hiver pour jouer en départementale ; impressionner toute l’équipe adverse avec ces chaussures pour au final claquer 2 points, 0 rebond, 1 passe, 7% au tir, 0/6 à trois points, pour 10 minutes de jeu.

quand il faut arriver dans un gymnase en piteux état en hiver pour jouer en départementale ; impressionner toute l’équipe adverse avec ces chaussures pour au final claquer 2 points, 0 rebond, 1 passe, 7% au tir, 0/6 à trois points, pour 10 minutes de jeu. On aime : ce joli mélange de coloris et l’aspect double-face.

ce joli mélange de coloris et l’aspect double-face. On aime moins : quand le King est forcé de jouer avec Kyle Kuzma.

La Nike LeBron 18 Low Greedy est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90 euros. C’est bientôt notre anniversaire alors si vous n’avez pas encore d’idées cadeaux, surtout, n’hésitez pas.

Source : Nike