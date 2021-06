NBA Top 5 du jour : ambiance pas très showtime à Los Angeles, surtout quand c’est Yogi Ferrell qui sauve les meubles

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : On passe d’une belle transition à un presque Shaqtin’ a fool : heureusement que Joe Ingles nous finit tout ça avec une bombe du parking.

#4 : Yogi Ferrell fait rimer garbage time avec showtime en une passe : il ne lui aura fallu que 3 minutes sur le parquet pour avoir une place dans le Top 5 du jour. #efficace.

#3 : On sait que les Clippers ont misé sur un cinq small ball mais que Jordan Clarkson puisse tirer de la ligne des trois points et récupérer deux fois son propre rebond avant de scorer, il fallait le faire.

#2 : Paul George pour la diversion et Ivica Zubac se retrouve dans un fauteuil au moment de conclure. Toujours plus facile quand t’as pas le DPOY sur le dos hein ?

#1 : Pourquoi demander aux autres quand tu peux tout faire tout seul ? Le steal, la contre-attaque en solo et la statue de la liberté pour Kawhi.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !