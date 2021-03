Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Nuggets bien dégueux qui se sont fait manger par les Mavericks

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un gros duel entre les Wizards et les Bucks, un LaMelo Ball qui fait le show, un Melo qui grimpe au scoring, des Pacers qui retrouvent des couleurs avec Caris LeVert, et enfin un Nuggets – Mavs plutôt décevant à cause des premiers.

Thunder – Knicks : 97-119

Nets – Pistons : 100-95

Hornets – Raptors : 114-104

Wizards – Bucks : 119-125

Hawks – Kings : 121-106

Wolves – Blazers : 121-125

Nuggets – Mavericks : 103-116

Suns – Pacers : 111-122

– Ce qu’il fallait retenir :

On a eu deux meneurs français titulaires dans le même match samedi. Théo Maledon versus Frank Ntilikina, y paraît qu’on a même chanté la Marseillaise avant le Thunder – Knicks.

Les Nets ont dû batailler pour se débarrasser de vaillants Pistons. Mais quand on a un James Harden en mode triple-double pour gérer le money et un Landry Shamet qui fête son anniv’ en envoyant des bombes du parking, on arrive à s’en sortir.

Les Hornets enchaînent les victoires, les Raptors enchaînent les défaites, et le score final ne reflète pas la leçon infligée par les Frelons d’un LaMelo Ball toujours aussi kiffant. 11 tirs du parking rentrés rien que dans le premier quart-temps, record NBA égalé s’il vous plaît. Charlotte était chaude comme la braise.

Russell Westbrook et Rui Hachimura ont tout tenté pour vaincre la bande au Greek Freak. Mais le Lopezico a bien tourné en faveur des Bucks.

Les Hawks n’ont toujours pas perdu depuis la prise de fonction de Nate McMillan sur le banc. Victoire easy face aux Kings, en même temps quand on pose un 24-2 dans le second quart-temps, normalement on gagne, même quand vous avez un Bogdan Bogdanovic qui fait tout pour aider ses anciens potes (2/12 au tir, 0/5 de loin).

Les Blazers ont dû lutter pour se débarrasser de la lanterne rouge du Minnesota, mais Damian Lillard a fait le taff et Carmelo Anthony s’est permis de passer devant Hakeem Olajuwon dans la liste des scoreurs all-time.

C’était la grosse affiche de la nuit à l’Ouest, mais quand on a une équipe qui n’est pas dedans, ça peut vite devenir relou comme match. En back-to-back, les Nuggets ont laissé filer leur série de victoires face à de solides Mavericks. Et Jamal Murray n’a toujours pas retrouvé son shoot.

Les Suns étaient en pleine forme. Les Pacers étaient en galère. C’est donc en toute logique qu’Indiana – en back-to-back – a battu Phoenix sur le parquet des Cactus. L’effet Caris LeVert ?

– Quelques souvenirs de la nuit :

LaMelo (3), Rozier (3) , and Graham (3) combined for 9 threes in the 1Q 💦 Hornets tie an NBA record 11 threes for a single quarter 😱 pic.twitter.com/s2xrKAIfIC — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 14, 2021

The catch to the no-look 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mq6s4Ko2wh — SportsCenter (@SportsCenter) March 14, 2021

ANTHONY EDWARDS TAKES OFF. pic.twitter.com/RQjnU4tQqV — Bleacher Report (@BleacherReport) March 14, 2021

We needed another angle of this pic.twitter.com/SHyfHxl6Ix — Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 14, 2021

🚫 Devin Booker

👀 Chris Paul

🏀 Mikal Bridges #WeAreTheValley pic.twitter.com/JBbyZ5Ccpo — NBA Latam (@NBALatam) March 14, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo

– Les rencontres de la nuit prochaine :

19h : Thunder – Grizzlies

21h : Warriors – Jazz

23h30 : Sixers – Spurs

0h : Magic – Heat

0h30 : Hawks – Cavaliers

1h : Rockets – Celtics

1h : Wolves – Blazers

2h : Bulls – Raptors

2h : Pelicans – Clippers

Voilà pour votre récap de la nuit, tout ça dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant de profiter de ton dimanche, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, c’est maintenant ou jamais.