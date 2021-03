NBA Top 10 du jour : Anthony Edwards en numéro un, ça risque de devenir une habitude

Au petit-déjeuner, dans les transports avant d’aller au taf ou encore au fond de votre lit, retrouvez le Top 10 concocté par la NBA, le tout à la sauce TrashTalk.

#10 : C’est un duo auquel il vaut mieux s’habituer rapidement. Kyrie Irving qui fixe avant d’envoyer DeAndre Jordan en haute altitude, comme un air de Lob City il y a quelques années.

#9 : Terence Davis n’est pas juste un bon défenseur, c’est aussi le gars qui va faire une passe aveugle pour foutre dans le vent deux défenseurs. Chris Boucher est encore surpris d’avoir récupéré un si bon caviar.

#8 : Joueur qui sort de la réserve des Raptors numéro 489, on a nommé Paul Watson. On passe derrière l’écran, on attaque le cercle et on finit à deux mains pour plus de zénitude.

#7 : On n’avait pas trop vu Moses Brown depuis le début de saison mais avec ce genre d’action il devrait gagner du temps de jeu. Obi Toppin est renvoyé à ses études façon Dikembe Mutombo : « not in my house ».

#6 : Pourquoi tirer de 7 mètres quand tu peux tirer de 12 mètres ? : c’est un peu la question que s’est dit Trae Young avant de balancer sa bombe du logo.

#5 : Toujours avoir un argentin en NBA pour entretenir la magie balle en main. Facundo Campazzo sort le petit pont sur Tim Hardaway Jr et c’est Jean-Michel Green qui en profite.

#4 : LaMelo Ball avait visiblement quelqu’un à saluer dans les tribunes et il a donc fait un petit 360 avant de tirer du parking.

#3 : Nassir Little qui postérise toute la défense des Wolves, c’est un grand oui.

#2 : James Harden qui fait tourner la tête à Sekou Doumbouya puis un petit une-deux avec DeAndre Jordan avant d’envoyer le géant pour le big slam. #classique.

#1 : Il existe un monde où on voit Anthony Edwards sortir le grand jeu au Slam Dunk Contest. Vu la tête de Melo sur cette action, il valide cette théorie.

