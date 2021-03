Axel Toupane devrait rejoindre les Bucks : merci la G League mais jouer avec le Greek Freak c’est quand même autre chose

On l’avait vu très bon avec les Warriors de Santa Cruz et c’est donc logiquement qu’Axel Toupane a reçu un coup de fil de l’étage supérieur. Bye Bye la Californie, c’est du côté de Milwaukee qu’il faudra désormais rentrer des buckets.

Après des performances remarquées du côté des Warriors en G League, Axel Toupane espérait sans doute un appel d’un GM pour montrer ses qualités au sein de la Grande Ligue et il a été entendu. C’est avec le jersey des Bucks qu’il pourra montrer qu’il a sa place en NBA. C’est Shams Charania de The Athletic qui nous a annoncé la bonne nouvelle.

The Milwaukee Bucks plan to sign swingman Axel Toupane of G League’s Santa Cruz on a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. The move will fill the team’s open two-way slot. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 14, 2021

Avec près de 18 points et 8 rebonds dans la bulle G League, Axel Toupane était un des candidats sérieux à un spot pour l’étage supérieur et c’est amplement mérité. Son coup de chaud en quart de finale contre les Vipers (24 points, 11 rebonds, à 10/13… en 24 minutes) n’a pas dû passer inaperçu. Les Bucks cherchaient visiblement un peu de profondeur pour leur roster et ils ont fait le pari de signer le français en two-way contract. Rejoindre un candidat au titre est évidemment une excellente nouvelle mais il faudra se faire sa place derrière l’inévitable Khris Middleton mais aussi Donte DiVincenzo, Bryn Forbes, Pat Connaughton ou encore Torrey Craig. Pas une mince affaire mais en surfant sur sa bonne dynamique, il pourra peut-être se montrer sur quelques minutes. L’occasion de rappeler aussi que le joueur ne débarque pas totalement dans l’inconnu. En effet, après son début de carrière à Denver (21 matchs en 2015-16 pour 3,6 points de moyenne), il avait fait un court passage par Milwaukee en 2017 le temps de jouer… deux matchs et cinq minutes. Plus le même coach aux manettes ni les mêmes ambitions mais quelques visages seront toujours là dont un certain grec pas trop mauvais au panier ballon. Sa dernière apparition officielle sous un uniforme NBA remonte à avril 2017 et c’était avec les Pelicans. 3 ans et onze mois plus tard, revoilà Toups dans la Grande Ligue. Avec, on espère, une meilleure fin.

Axel Toupane va signer chez les Bucks et on ne peut que se réjouir de voir un français supplémentaire sur les parquets NBA. Grosse concurrence à venir mais les récentes performances du joueur et la confiance acquise pourraient lui permettre d’avoir une chance de pouvoir se montrer un peu. Nous, on ne demande que ça.

