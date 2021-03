Georgetown remporte le Big East Tournament : une place dans l’histoire pour Patrick Ewing, et un bel hommage à John Thompson

On l’avait quitté sur un début d’embrouille avec la sécurité du Madison Square Garden et on le retrouve victorieux de sa Conférence et qualifié pour la March Madness. Lui ? C’est Monsieur Patrick Ewing et son équipe de Georgetown.

Patrick Ewing qui remporte un titre au Madison Square Garden, c’est une image qui a longtemps fait fantasmer les fans des Knicks mais c’est au niveau inférieur et en tant que coach que le grand Pat’ a levé la coupe cette nuit. Opposées à Creighton dans la finale du Big East Tournament, ses ouailles de Georgetown n’ont pas fait de quartier dans un match qui a vite ressemblé à un massacre. (73-48) Jamais inquiétés, les Hoyas pouvaient savourer au coup de sifflet final : c’est leur premier titre de Conférence depuis 2007 ! Pour Patrick Ewing, vainqueur en tant que joueur en 1984, c’est carrément une place dans les bouquins d’histoire qui lui est offerte. C’est en effet le premier à remporter ce tournoi (le Big East) en tant que joueur ET coach ! Le fait qu’il y arrive dans son ancienne antre du Garden apporte une dimension toute particulière à cette victoire tout comme la date symbolique de ce succès, le 13 mars 2021. Pourquoi nous-direz-vous ? Parce qu’il y a 49 ans jour pour jour, le mythique John Thompson était embauché à Georgetown. Celui qui fut notamment le mentor d’Ewing, Mutombo, Mourning ou encore Allen Iverson (excusez du peu) est malheureusement décédé en 2020 mais nul doute qu’il aurait apprécié ce passage de témoin avec son ancien protégé.

Très proche de Thompson, Ewing avait trouvé le moyen de rendre hommage à son ancien coach en mettant un tee-shirt avec son image dessus pour la remise du trophée. Pas le temps de souffler néanmoins pour le grand Pat’ car la March Madness arrive très vite. Le Bracket devrait être annoncé ce dimanche en début de soirée, heure française, et Georgetown pourra essayer de jouer les trouble-fêtes sans pression puisqu’ils sont loin d’être les favoris à la victoire finale. Mais n’allez pas croire que l’ancien des Knicks baissera les bras pour autant, les gens qui l’annoncent perdant, il adore les faire taire. Des propos retranscrits par ESPN.

« Beaucoup de gens critiquent, parlent de nous en mal. Nous croyons en nous-mêmes. Nous avons travaillé dur, nous nous sommes battus. Je suis ici alors que beaucoup de gens pensaient que je n’avais pas les capacités pour. Et je montre à tout le monde qu’ils ont tort. »

Patrick Ewing et Georgetown ont remporté le Big East Tournament et ils vont pouvoir s’inviter à la fête, à la March Madness. Bravo au Hall of Famer pour cette nouvelle page de son histoire et qui sait ? A bientôt en NBA ?

Source texte : ESPN / SI