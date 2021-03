Preview de la soirée NBA : les Sixers redécouvrent la vie sans Joel Embiid

Comme chaque jour, retrouvez votre preview de la soirée NBA avec toutes les infos, les blessures, les matchups, pour être au point avant de lancer les hostilités. Cette nuit ? Atlanta vise le 5/5, le Jazz peut enfoncer les Warriors ou encore Philadelphie qui teste sa Joel Embiid dépendance.

19h : Thunder – Grizzlies : Memphis veut rester accrocher au wagon autour de la huitième place et pour ça, il faudra se débarrasser d’OKC, facilement battu par New-York cette nuit. Un adversaire en back-to-back et privé de son joueur majeur. Selon Clutch Points, Shai Gilgeous-Alexander et Darius Bazley sont fortement incertains pour ce dimanche. On pourrait donc retrouver à nouveau Théo Maledon aligné au poste 1. En face, pas grand chose à noter si ce n’est que Jaren Jackson Jr. n’est toujours pas en tenue. Du classique quoi.

21h : Warriors – Jazz : ça ne va pas fort à Golden State et la récente colère de Steph Curry semble confirmer toute l’irrégularité montrée par ce groupe depuis quelques temps. 4 défaites consécutives et voilà que débarque le meilleur bilan de la Ligue. Une victoire contre Utah pourrait servir de référence pour lancer une nouvelle dynamique mais sur le papier, on craint plutôt une nouvelle déconvenue pour Baby Face et ses potes. Pas d’absence majeure à déplorer de part et d’autre.

23h30 : Sixers – Spurs : Philadelphie découvre la vie sans Joel Embiid et il faudra faire sans le pivot pour au moins deux semaines et huit matchs. Petit problème : ils vont affronter Spurs, Knicks (x2), Bucks, Lakers et Clippers avant ça. On a souvent parlé d’une JoJo dépendance en début de saison (bilan de 2-5 sans Embiid sur le terrain) et les Sixers ont l’occasion de prouver que leur collectif peut surmonter l’absence de son meilleur élément. Première bonne nouvelle, ils n’auront pas à se préoccuper de DeMar DeRozan cette nuit.

0h : Magic – Heat : un derby de Floride en vaut toujours la peine même si l’écart entre les deux équipes semble énorme. (4ème contre 14ème) Orlando continue de faire sans la plupart de ses forces (Gordon, Fournier, Fultz, Isaac, Cole Anthony, Ennis) et il faudrait un Vucevic en mode monstre pour espérer quelque chose cette nuit. L’absence de Bam Adebayo permettra peut-être de conserver un peu de compétitivité dans cette rencontre.

Heat's Bam Adebayo (left knee tendinitis) and Avery Bradley (right calf strain) remain out for tomorrow's game vs. Magic. — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) March 13, 2021

0h30 : Hawks – Cavs : Atlanta va beaucoup mieux depuis le départ de Lloyd Pierce (bizarre n’est-ce pas ?) et ils restent même sur quatre succès de rang. La réception de Cleveland doit permettre de passer la cinquième et de solidifier la huitième place à l’Est. Un succès d’autant plus capital que les autres équipes du peloton toussotent fort en ce moment (Toronto, Chicago, Washington, Indiana).

01h00 : Wolves – Blazers : comme un air de déjà-vu non ? Logique, cette affiche a eu lieu hier soir et elle a le droit à un replay dès ce soir. Portland peut profiter de la défaite de Denver pour reprendre ses aises à la cinquième place et qui sait ? Revenir un peu sur les Clippers juste devant. Les absents habituels sont à signaler pour les Blazers et on fera attention à Karl-Anthony Towns vu que c’est un back-to-back.

01h00 : Rockets – Celtics : Houston se rapproche à grand pas de son triste record de défaites consécutives (17) et il n’en manque plus que deux pour l’égaler. La réception de Boston ne devrait pas être bénéfique aux hommes de Stephen Silas, surtout avec tant d’absents à déplorer. (Wall, Gordon, Wood, House, Tucker ?) On espère voir encore de belles choses de la part de Kevin Porter Jr. et Kenyon Martin Jr. Le blowout n’est pas à écarter là non plus.

02h00 : Pelicans – Clippers : New Orleans est loin d’être fiable dans ses prestations et la raclée subie récemment face aux Wolves le prouve. Ce sont désormais les Clippers qui débarquent en ville et Kawhi and co n’ont pas de plumes à perdre chez le onzième de l’Ouest. Il ne faut surtout pas laisser Phoenix ou les Lakers prendre le large devant. Zion Williamson va pouvoir croiser ses deux potes All-Stars et s’ils lui font un traitement défensif à deux, ça pourrait tourner court pour NOLA.

02h00 : Bulls – Raptors : un match qu’il ne vaudrait mieux pas perdre au risque de voir la huitième place s’éloigner. Chicago vs Toronto, c’est le dixième contre le onzième et ce sont deux équipes qui ne vont pas très fort en ce moment. Les hommes de Tampa ont chuté cette nuit à Charlotte mais ils sont surtout diminués par les absences de VanVleet, Siakam et Anunoby, encore incertains ce soir. Pour ne rien arranger, Boucher pourrait les rejoindre et il faudra suivre cela de près.

Voilà, vous êtes au courant de tout pour cette nuit. Nous, on a fait le tour alors on s’étire un coup et on fait chauffer le café pour mater tout ça avec des yeux bien ouverts.

Source texte : Rotoworld / Fantasy Lab / Twitter