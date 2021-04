Preview de la soirée NBA : un sommet de l’Est en perspective, Joel Embiid va-t-il pouvoir réussir son tir du siècle sur la tête des Bucks ?

Oh la belle brochette que voilà ! Si vous aimez les barbecues tardifs, il y a largement de quoi vous rassasiez ce soir avec notamment un succulent buffet du haut du panier à l’Est (et c’est le cas de le dire), entre Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Et parce qu’il n’y a pas que l’or qui brille, il y aura aussi des duels mi-ventre mou mi-bas de tableau pour finir par un alléchant retour d’Anthony Davis au menu. Servez-vous !

1h : Celtics – Suns : Kemba Walker sera normalement de retour pour jouer un mauvais tour aux Suns, les yeux dans les yeux avec Chris Paul, de plus en plus en mode bon vin qui vieillit bien. Boston se passera toujours de notre Evan Fournier national pour raison invoquée de « protocole sanitaire« , et très probablement de Jaylen Brown pour une douleur à l’épaule. Côté Suns, ce ne sont pas les présences d’Abdel Nader et Jae Crowder à l’infirmerie qui empêcheront le dauphin de l’Ouest de montrer les muscles, même si Dario Saric pourrait également rater la rencontre.

1h : Bucks – 76ers : Tobias Harris (bobo genou droit) et Ben Simmons (malade) ne mettront pas un orteil sur le parquet du Fiserv Forum de Milwaukee mais le duel tant attendu devrait lui bien avoir lieu : Joel Embiid aka quarterback presque décisif vs Giannis Antetokounmpo, aka moi et mon frère on ne se laissera pas faire. Dernière feuille de stats respective des deux monstres : 38 points, 17 rebonds et 33 points, 8 rebonds. Accrochez votre ceinture, parce que le leader et troisième de l’Est n’ont plus gagné depuis deux matchs et ont donc une faim de loup (pas de Wolves non).

Tous les angles du shoot loupé par Embiid au buzzer… … qui aurait pu être un des tirs réussis les plus incroyables de l’histoire. Hallucinant.pic.twitter.com/A5njiV7Is8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2021

1h : Magic – Pelicans : voilà l’occasion pour les Pelicans de s’essuyer les pieds sur le paillasson floridien après quatre défaites de rang. New Orleans, 11e à l’Ouest, est encore loin de pouvoir espérer le play-in alors il n’y a plus de temps à perdre, il faut relancer la machine et vite. Vu l’équipe en face, normalement ça devrait passer pour Zion Williamson et ses copains.

2h30 : Spurs – Pistons : le genre d’heure et de match qui va montrer qui est vraiment costaud derrière sa télé/ordi avec sa fatigue visuelle et mentale. Bien évidemment, si vous aimez voir les Spurs gagner des matchs, faites-vous plaisir. Mais attention, les Pistons restent sur deux victoires lors de leurs quatre dernières sorties et n’ont pas l’habitude de se laisser faire. Point météo tricolore à Detroit : l’autre grand athlète français au prénom de Killian devrait logiquement faire son retour après avoir été load managé hier.

3h : Bulls – Hornets : les Hornets se sont fait prendre à leur propre jeu des piqûres et l’ont été par une bête très coriace cette année, et qui pique presque toujours quand on ne s’y attend pas : les Knicks. S’ils piquent à leur tour le taureau inoffensif qui se présente en face, les Frelons pourront retrouver un bilan équilibré. Et ça fera une bonne piqûre de rappel en attendant le retour de LaMelo Ball.

3h30 : Mavericks – Lakers : la belle petite opposition de la nuit à l’Ouest, elle est là. Et il y en a un qui va se faire désirer après deux longs mois d’absence. Sir Anthony Davis fait son grand retour ce soir, alors que les Lakers alternent une victoire une défaite depuis début avril. Cinquièmes à l’Ouest, les Angelinos vont devoir faire face à l’équipe située deux étages plus bas mais avec un ogre nommé Luka Doncic. Pas de panique, les Mavs sont en back-to-back et pas les LAL, donc LOL AD peut sereinement faire son come-back.

Six brochettes aux goûts différents, faites votre choix. La NBA a été maligne, si vous lâchez en milieu de nuit à cause de Spurs – Pistons ou Bulls – Hornets, le retour du monosourcil vous met tellement en haleine que vous allez être ranimé de votre somnolence. Il n’y a pas de petites soirées en NBA, régalez-vous.