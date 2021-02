Preview de la soirée NBA : Damian Lillard reçoit Joel Embiid, attention de bien arriver à l’heure

Cinq matchs sont prévus ce soir dont quelques belles confrontations. Plusieurs équipes un peu plus en galère que prévu sur ce début de saison telles que le Heat, les Raptors ou encore les Celtics et les Pacers vont tenter de se réveiller un peu. Les Sixers vont eux défier Damian Lillard chez lui, à Portland, pour conclure la nuit. Let’s go !

À la suite d’une nuit à neuf rencontres plutôt kiffante, on se retrouve déjà pour la suite. OK, le programme est un peu moins fleuri mais ce n’est pas une excuse pour tirer au flanc. On vous présente tout cela !

1h30 : Rockets – Heat : les Rockets tournaient bien depuis le départ de James Harden pour Brooklyn, mais la belle histoire a pris un petit coup ces derniers jours. Avec la blessure à la cheville de Christian Wood et les absences répétées de John Wall, désormais légèrement touché à la cheville, et Victor Oladipo, encore bien loin d’être à 100%, il est dur de trouver une forme de continuité. Pour faire face à un Heat sur trois succès de rang, mais toujours privé de Goran Dragic et Avery Bradley notamment, il faudra pourtant élever un peu le niveau. On va pouvoir observer si les Floridiens ont bel et bien haussé le ton en défense après quatre rencontres avec une moyenne inférieure à 100 points encaissés. L’effet Jimmy Butler ?

Guard John Wall added to the Rockets injury report, but he's probable to play against the Heat with a sprained left ankle. — Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) February 10, 2021

#MIAvsHOU INJURY UPDATE: Goran Dragic (ankle) & Chris Silva (hip) have been ruled out of tomorrow night's game vs the Rockets and did not travel with the team on the trip today. Moe Harkless (thigh) did travel with the team and is listed as questionable. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 10, 2021

1h30 : Celtics – Raptors : Marcus Smart est vraiment très (trop) important pour les Celtics. Son absence pèse énormément, et sans lui, les C’s restent sur trois défaites lors des cinq matchs disputés en février. Sans doute pas une coïncidence. Après être tombés face aux Suns et contre le Jazz, l’occasion de se relancer contre les Raptors s’offre aux Bostoniens. Pour autant, pas sûr que ce soit le meilleur moment pour affronter les Canadiens délocalisés en Floride. Au contraire des hommes de Brad Stevens, les Dinos ont eux bien débuté février 2021 (quatre succès en cinq matchs) et remontent au classement. Ils devraient également bientôt retrouver OG Anunoby après huit matchs d’absence. La confrontation reste donc bien indécise alors qu’il y a seulement quelques jours, on aurait pu penser à une victoire quasi assurée pour Boston !

2h00 : Pistons – Pacers : à Detroit, on continue la croisade amenant à l’emporter uniquement face aux gros de la NBA. Après des succès face aux Lakers, Sixers ou encore Celtics et Suns en janvier, les Pistons viennent de l’emporter face aux Nets (122 à 111), toujours grâce au très propre Jerami Grant (32 points à 11/19 au tir dont 4/8 du parking). Alors que se profilent désormais des Pacers la tête complètement dans le seau et justement battus par les Nets (94 à 104) la nuit dernière au terme d’un horrible match, on peut espérer une nouvelle surprise. Indiana va devoir se relever au plus vite, dès ce soir, au risque de basculer dans la crise en cas de cinquième défaite. Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon doivent eux se réveiller après des dernières sorties bien inconstantes !

4h00 : Warriors – Magic : Stephen Curry nous fait un début de saison calibre MVP. Si des doutes peuvent néanmoins persister du fait des résultats insuffisants des Warriors si on les compare aux autres prétendants, sa production sur le plan personnel nous épate de match en match. Après deux grosses perfs face aux Spurs et un nouveau succès en poche, le Chef va devoir ressortir l’artillerie lourde contre le Magic. Toujours sans leurs pivots (James Wiseman, Kevon Looney et Marquese Chriss), les Californiens vont affronter un gros client dans la raquette en la personne de Nikola Vucevic. Le Monténégrin espère que son pote Evan Fournier va pouvoir reprendre cette nuit après deux matchs manqués pour des problèmes récurrents au dos. La situation vire au cauchemar pour les copains de Mickey et on espère qu’ils pourront rapidement retrouver certaines de leurs forces vives !

NBA INJURY ALERT: Magic PG/SG Cole Anthony (shoulder), SF/PF Al-Farouq Aminu (knee), and SG Evan Fournier (back) are questionable Thursday vs. the Warriors. pic.twitter.com/dm2bXDEmCy — DK Nation (@dklive) February 10, 2021

4h00 : Blazers – Sixers : quelques jours après le succès (121 à 105) de Blazers privés de Damian Lillard face aux Sixers malgré un grand Joel Embiid (37 points), les deux équipes se retrouvent déjà. Cette fois-ci, on aura droit de profiter du talent de Dame D.O.L.L.A et on devrait donc pouvoir se régaler de son duel avec Ben Simmons notamment. Les Sixers, repartis sur un gros rythme en ce début février, ne vont pas se laisser faire. Jojo Embiid devrait lui pouvoir se régaler contre Enes Kanter, pas le plus doué des défenseurs !

Les cinq rencontres de la nuit devraient nous offrir pas mal d’action. Peut-être pas autant que la nuit dernière, complètement folle du début à la fin et quand même bien chargée, mais de belles choses tout de même. On n’en doute pas et on se donne rendez-vous à 1h30. Allez, café !

