Stephen Curry est juste trop fort : début de saison de MVP et des Warriors dans la course, le Chef est bien de retour

Stephen Curry est un crack intersidéral. S’il fallait encore en convaincre certains, le principal intéressé est en mission depuis la reprise pour le prouver. Le meneur de 32 ans n’a pas pris une ride et réalise un début de saison de MVP, tenant à bout de bras des Warriors bien en course pour les Playoffs. N’a-t-il jamais été aussi fort ? Possible !

Stephen Curry nous avait quand même bien manqué, avouons-le. Qu’on soit un die hard fan du bonhomme ou bien son plus grand opposant, on ne peut que reconnaître son talent fou et aussi la qualité de son exercice actuel. Après une saison 2019-20 complètement tronquée et très rapidement mise entre parenthèses par une fracture de la main, le Chef nous rappelle depuis la reprise quel incroyable joueur il est. Privé de son compagnon de route Klay Thompson, absent pour une saison supplémentaire, Curry a repris ses bonnes vieilles habitudes et est le leader incontesté et carrément kiffant des Warriors. Il suffit de jeter un œil à ses statistiques en 2020-21 pour se convaincre que le garçon disputant sa douzième saison NBA est complètement dans la course pour le titre de MVP. Tournant à 29,6 points à 48,7% au tir dont 42,9% à 3-points, 5,4 rebonds et 5,9 passes lors des 24 matchs disputés depuis décembre, le double MVP de saison régulière fait la cuisine chaque soir, nous régalant avec des dribbles et des tirs alléluiesques dont lui seul a le secret, tout en maintenant les Warriors (13 victoires et 12 défaites) dans le top 8 de la Conférence Ouest malgré une concurrence tout de même bien relevée. Son coach, Steve Kerr, ne se trompe pas et a crédité à plusieurs reprises son meneur pour son impact énorme sur l’équipe ces dernières semaines, n’hésitant pas à même avouer ne l’avoir jamais trouvé aussi fort. C’est notamment ce que le technicien avait fait auprès de Monte Poole du NBC Sports Bay Area après la pointe à 57 points de Steph lors de la courte défaite (132 à 134) face aux Mavericks de Luka Doncic. Un carton qui rappelle également ce match à 62 points, nouveau record en carrière du Chef réalisé face aux Blazers (137 à 122) tout début janvier 2021. De quoi donner mal au crâne à pas mal de monde !

« Il n’a jamais aussi bien joué. On parle d’un double MVP, d’un triple champion NBA. Je ne l’ai jamais vu comme ça. Il m’a l’air tellement fort. Il a évidemment toujours été un shooteur incroyable, mais il m’a l’air encore plus fort dans ses déplacements et sur ses drives mais aussi dans la finition et, bien sûr, dans sa création de tirs. C’est presque indéchiffrable ce qu’il fait en ce moment. »

Comme s’il ne récitait déjà pas assez son basket depuis la reprise, Curry, 33 ans en mars, a encore passé un cap ces deux dernières semaines. Le joueur préféré de ton joueur préféré n’en finit plus de s’offrir des petits plaisirs qui font sourire aux quatre coins du monde. Avec des moyennes folles de 35,8 points à 58,5% au tir dont 52,8% à 3-points, 5,3 rebonds, 5,7 passes et 1,2 interception sur les six dernières rencontres, le natif d’Akron met du monde dans la sauce et nous l’a encore prouvé hier face aux Spurs. Si Kerr ne veut pas le cramer cette saison et a récemment confié limiter son temps de jeu au maximum, le technicien est tout de même bien obligé de compter sur son crack pour remporter des matchs. Le garçon sort tout juste de deux matchs à 32 points face aux hommes de Gregg Popovich. La nuit dernière, lors de la seconde confrontation avec les Texans, son équipe a pris sa revanche en l’emportant largement (114 à 91) après avoir perdu de façon frustrante il y a deux jours. Cette fois-ci pas de parpaing de l’ami Draymond Green – dont on se marre souvent mais restant ultra-important pour faire briller Curry – et voilà déjà le treizième succès des Warriors cette saison. Baby Face, bien décidé à ce qu’on parle de lui, a une nouvelle fois mis en branle Internet avec un lay-up marqué à l’aveugle sur le front de trois défenseurs médusés. La note artistique et esthétique est haute, tout comme le niveau de difficulté choisi par notre magicien. Tout est donc réuni pour nous offrir une action d’anthologie qui n’a pas manqué de faire réagir.

« Je me sens fort et j’ai l’impression d’avoir un bon rythme. Évidemment, après l’année dernière [il a manqué 60 des 65 matchs des Warriors, ndlr], je suis heureux d’être de retour sur le terrain et d’être en bonne santé. Je me sens en contrôle de mon jeu. […] Je me sens plus fort que jamais. J’ai beaucoup d’énergie. » — Stephen Curry après le succès face aux Spurs via Bleacher Report

Stephen Curry est en train de nous faire une nouvelle saison calibre MVP. Plutôt habitué des exercices de patron, notamment avant l’arrivée de Kevin Durant dans la Baie, le meneur de 32 ans revient dans la jungle NBA avec fracas. Quel plaisir nous avons de pouvoir profiter de son talent, gardons-le en tête et régalons-nous !

