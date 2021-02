NBA Top 10 : si Stephen Curry commence à lâcher des moves à la Jordan, on va vite remballer hein

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Stephen Curry qui se prend pour… Michael Jordan. On n’est pas loin du joueur ultime là.

#10 : Derrick Rose chez les Knicks épisode 1. Le meneur a joué avec sa nouvelle équipe et a lâché du caviar à son jeune coéquipier Obi Toppin. On remercie le vétéran pour sa générosité, le jeunot n’est pas trop servi d’habitude !

#9 : De’Aaron Fox va trop vite, même pour Ben Simmons, et ça peut en faire déraper un peu certains des fois. Hein Ben, oui c’est de toi qu’on parle là !

#8 : avec une façon de créer de l’espace différente de celle de Fox juste avant, Donovan Mitchell mange lui l’âme de Semi Ojeleye et enchaîne avec un beau shoot à mi-distance. Propre !

#7 : Brandon Ingram se prend pour Zion Williamson et envoie un gros contre sur Eric Gordon, un peu trop au ralenti dans la raquette des Pelicans pour ne pas prendre une tartine. Allez, bon petit dej’ !

#6 : Jeff Green va vite en transition. Les Pistons l’ont découvert lorsqu’il était déjà un peu trop tard et n’ont rien pu faire pour l’arrêter une fois lancé. Tchou tchou !

#5 : Jaxson Hayes va quand même sacrément haut quand il en a envie ou besoin. Là, il le fallait sur la passe alley-oop un peu haute de Nickeil Alexander-Walker. Le résultat est plutôt sympa tout de même !

#4 : Joel Embiid a été laissé bien trop seul dans la raquette des Kings. C’est Marvin Bagley III qui prend le poster, sans même essayer de sauter pour la photo, mais les autres sont aussi coupables que lui.

#3 : Josh Jackson fait le dragster ligne de fond et démarre tout le monde avant de conclure avec un dunk à deux mains. C’est toujours opération portes ouvertes chez les Nets !

#2 : Bojan Bogdanovic ne monte pas 50 fois par an au cercle, mais à chaque fois qu’il le fait, ça vaut vraiment le coup. Sur sa pénétration, c’est Tristan Thompson qui mange et il est bien obligé de s’incliner.

#1 : avoir trois défenseurs sur le dos et être dos au cercle au moment de conclure ? Ça en rebuterait plus d’un, mais pas Stephen Curry. Le Chef n’en finit plus de nous régaler et sort une nouvelle dinguerie avec ce lay-up à l’aveugle contre les Spurs. Crackito !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.