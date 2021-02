Les Warriors veulent sécuriser leur avenir : on crame pas Steph Curry, on laisse le temps à Klay Thompson, et on se remet à botter des fesses

Toujours en piste pour accrocher une place en Playoffs, les Warriors sont malgré tout lucides sur leurs chances en juin prochain. Hors de question de cramer Stephen Curry ou de brusquer le retour de Klay Thompson alors que la fenêtre de titre n’est pas encore ouverte.

Vous connaissez le mot le plus répété dans la Baie d’Oakland depuis deux ans ? Bon, nous non plus à vrai dire mais ça doit être quelque chose comme blessures, maudites blessures. Kevin Durant et Klay Thompson en finale NBA puis Stephen Curry peu après la reprise et encore Klay juste avant son retour : c’est peut dire si les Dubs ont été frappés par la guigne ces derniers mois. De retour après une année à squatter les bas-fonds de la Ligue, ce qui a permis de récupérer James Wiseman, Golden State aspire de nouveau à truster les premières places du classement. Petit problème, le second Splash Brother est toujours sur la touche et il ne devrait pas revenir avant la prochaine saison. Steve Kerr a néanmoins indiqué à que le fils de l’ancien Laker était parfaitement dans les temps de passage prévus pour sa convalescence. Il peut même de nouveau se déplacer sans aide alors qu’il portait jusqu’alors une chaussure spécialisée pour son talon d’Achille.

Picture from the Warriors shootaround in San Antonio this morning: Klay Thompson out of a walking boot as his Achilles rehab inches forward pic.twitter.com/HZxFdrWMCa — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 8, 2021

Une première bonne nouvelle pour l’arrière et une inquiétude à venir pour toutes les autres équipes de la Ligue. Gregg Popovich, qui a peut-être croisé rapidement le joueur avant le match Spurs-Warriors, n’a pas le moindre doute quant aux chances de Klay de revenir à son meilleur niveau.

"I have a feeling [Klay] is strong enough mentally where he'll come back from it and he'll be kicking a–." Pop on Klay rehabbing for a second straight season pic.twitter.com/EGPy3qcBzr — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 9, 2021

« J’ai le sentiment qu’il est suffisamment fort mentalement pour en revenir et il va botter des fesses. »

Merci Pop’, la hype est bien montée pour 2021-22 mais encore faut-il que Klay et Steph puissent arriver en forme en même temps pour guider la Dub Nation vers les sommets. Ils n’ont plus joué en match ensemble depuis la fameuse rencontre contre Toronto et mine de rien les années passent. Baby Face fêtera ses 33 ans dans un mois et Thompson a déjà célébré ses 31 ans. Après deux ans sans jouer, on peut déjà s’attendre à ce que l’arrière ait le droit à un traitement bien spécifique et protecteur pour son retour (vous pouvez déjà oublier les back-to-backs par exemple). Le double MVP a lui totalement récupéré de ses problèmes de l’an dernier mais il sera aussi surveillé de près par son coach Steve Kerr, lequel ne veut surtout pas le griller avant l’heure.

« Nous comptons avoir Steph ici pendant longtemps, pour de nombreuses années encore. Et je ne suis pas intéressé à l’idée de forcer cette saison alors que c’est déjà une saison très compliqué à cause du COVID. Que ce soit moi, notre organisation, nous n’allons pas envoyer Steph jouer 40 minutes tous les soirs pour chasser des victoires. Nous voulons qu’il joue au plus haut niveau pendant de nombreuses années alors nous allons rester disciplinés et le garder autour des 34-35 minutes par match. »

Le discours de Steve Kerr est à la fois lucide et prudent. Il sait que les chances d’un titre en 2021 sont quasi-nuls et il ne sert donc à rien de griller son meneur pour quelques victoires qui ne compteront que pour du beurre en fin de compte. Il vaut mieux attendre le retour de Klay Thompson, laisser les repères et les automatismes revenir tout en se montrant précautionneux et espérer qu’une fenêtre de titre s’ouvrira sur les trois-quatre prochaines années. On ne change pas un duo qui gagne à Oakland.

Les Warriors ne vont pas jouer avec le feu pour Stephen Curry et Klay Thompson. On essaye de ne pas cramer le premier avant que le retour du second et puis on laisse la magie opérer, ça a déjà donné quelques résultats sympatoches. En attendant, de la patience, toujours de la patience et encore de la patience.

Source texte : Bleacher Report / NBC Sports