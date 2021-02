Le calendrier du Jazz jusqu’au All-Star Break est démoniaque : à Quin Snyder et ses hommes de prouver qu’ils sont prêts

Très performant depuis le début de saison, et surtout depuis début 2021, le Jazz est en train de réaliser un exercice surprise. Pas spécialement gâtés par le calendrier, les hommes de Quin Snyder ne vont quasiment pas pouvoir respirer jusqu’à début mars. Il faudra notamment batailler avec les Bucks, les Clippers ou encore les Lakers.

Premier de la Conférence Ouest et de la NBA par la même occasion avec un très beau bilan de 19 victoires et 5 défaites, le Jazz a engrangé les victoires à foison depuis début janvier. Uniquement battue par les Nets, les Knicks (les deux en début de mois) et les Nuggets, l’équipe coachée par Quin Snyder avait vu sa série stoppée à onze victoires lors de son dernier match de janvier mais a repris ses bonnes habitudes depuis début février. Utah vient d’ailleurs de battre les Pacers (103 à 95) et va enchaîner face à un casting de grands noms sans réellement pouvoir souffler. Comme expliqué il y a peu, le Jazz possède le second programme le plus compliqué jusqu’au All-Star Break. Lorsqu’on s’intéresse un peu plus aux prochaines équipes rencontrées par les Mormons, on comprend tout de suite qu’il y a vraiment du lourd au menu. En effet, Donovan Mitchell et ses copains vont tout d’abord accueillir les Celtics la nuit prochaine, puis les Bucks et le Heat en fin de semaine avant de boucler leur série à la maison face aux Sixers. Par la suite, deux matchs consécutifs sont prévus face aux Clippers, avant la réception des Hornets, pouvant paraître simple à côté du reste des affiches, mais restant un possible match piège face au collectif séduisant de James Borrego, et celle des Lakers. Pour finir ce mois marathon, le Jazz rencontrera à nouveau le Heat, mais cette fois-ci à Miami, puis rendra visite au Magic. Deux déplacements supplémentaires sont prévus avant le All-Star Break du 5 mars : le premier à la Nouvelle-Orléans et le second à Philadelphie.

10 février vs Celtics : bilan de 12 victoires et 10 défaites, quatrièmes à l’Est.

: bilan de 12 victoires et 10 défaites, quatrièmes à l’Est. 13 février vs Bucks : bilan de 16 victoires et 8 défaites, seconds de la Conférence Est et restent sur cinq succès.

: bilan de 16 victoires et 8 défaites, seconds de la Conférence Est et restent sur cinq succès. 14 février vs Heat : bilan de 9 victoires et 14 défaites, douzième à l’Est mais à nouveau au complet et sur deux victoires.

: bilan de 9 victoires et 14 défaites, douzième à l’Est mais à nouveau au complet et sur deux victoires. 16 février vs Sixers : bilan de 17 victoires et 7 défaites, premiers à l’Est et 8 victoires sur les 10 derniers matchs.

: bilan de 17 victoires et 7 défaites, premiers à l’Est et 8 victoires sur les 10 derniers matchs. 18 février @ Clippers : bilan de 17 victoires et 8 défaites, troisièmes à l’Ouest.

: bilan de 17 victoires et 8 défaites, troisièmes à l’Ouest. 20 février @ Clippers

23 février vs Hornets : bilan de 12 victoires et 13 défaites, sixièmes à l’Est.

: bilan de 12 victoires et 13 défaites, sixièmes à l’Est. 25 février vs Lakers : bilan de 19 victoires et 6 défaites, et sont sur cinq succès de suite.

: bilan de 19 victoires et 6 défaites, et sont sur cinq succès de suite. 27 février @ Heat

28 février @ Magic : bilan de 9 victoires et 15 défaites, treizième à l’Est.

: bilan de 9 victoires et 15 défaites, treizième à l’Est. 02 mars @ Pelicans : bilan de 10 victoires et 12 défaites, douzièmes à l’Ouest.

: bilan de 10 victoires et 12 défaites, douzièmes à l’Ouest. 04 mars @ Sixers

Vous l’aurez compris assez facilement, le petit mois séparant le Jazz du All-Star Break de début mars ne sera pas de tout repos pour le détenteur du meilleur bilan de la NBA. Les nombreux chocs annoncés et leur enchaînement très rapide dans le temps va permettre de voir ce dont Rudy Gobert et ses camarades de jeu sont capables. Déjà tombeur de plusieurs gros avec la manière en janvier (les Clippers, les Bucks, les Nuggets), le Jazz va cette fois-ci tenter de confirmer en étant pour la première fois dans la peau de l’équipe chassée et non du chasseur. Cet élément complètement nouveau, la tête de la Conférence Ouest étant plutôt partagée entre les Lakers et les Clippers ces derniers mois, va nous offrir un test grandeur nature et riche en enseignements. Très solide des deux côtés du parquet puisque 4e à l’efficacité offensive (avec 116,3) et 3e à l’efficacité défensive, Utah s’appuie pour l’instant sur un collectif fourni en options diverses derrière le leader offensif naturel, Donovan Mitchell. Plus propre dans sa production et plus impactant depuis janvier, Spida (23,5 points à 43,2% au tir dont 41,6% à 3-points, 4,3 rebonds et 4,9 passes) sera l’élément majeur pour poursuivre ou pas sur la bonne lancée de l’année 2021. Reste que la possibilité de pouvoir affronter tant d’équipes candidates au titre va pouvoir préparer l’équipe pour les Playoffs à venir. Avec des ambitions revues à la hausse après deux éliminations consécutives au premier tour, le Jazz aura à cœur d’arriver à ce moment fatidique de la saison le mieux placé possible. C’est pourquoi les prochains jours vont être décisifs pour la suite.

Le Jazz va sans doute essayer d’engranger le maximum de succès lors de ses premiers matchs à domicile, même si l’adversité sera déjà bien présente. Le leader de la Conférence Ouest va être ciblé par ses adversaires et notamment des Lakers et Clippers bien décidés à détrôner les surprenants Mormons.