Andre Drummond pisté par les Raptors : après Alex Len et Aron Baynes, ils vont avoir l’impression de récupérer Wilt Chamberlain

Régulièrement annoncé dans les rumeurs de transfert, et notamment aux Brooklyn Nets, Andre Drummond pourrait ne pas finir la saison avec un jersey des Cavs sur les épaules. Rumeur du jour bonjour : Toronto serait intéressé à l’idée de s’attacher ses services. Après Alex Len et Aron Baynes, on a envie de dire enfin une bonne idée.

Après les rumeurs sur Kyle Lowry, relayées plus tôt dans la journée, c’est encore du côté de Tampa qu’il faut aller pour parler trade en ce mardi 9 février. Tout juste revenus dans les spots de Playoffs, les Canadiens de Floride (lol) ont visiblement des idées derrière la tête pour booster leur roster avant la trade deadline du 26 mars prochain. La cible du jour s’appelle Andre Drummond et dieu sait qu’il ferait du bien à leur raquette. C’est Kevin O’Connor de The Ringer qui a vendu la mèche dans son dernier ranking.

« Andre Drummond sera agent-libre non-restreint à l’intersaison et il avait suscité très peu d’intérêt sur le marché il y a un an lorsque Detroit l’avait envoyé à Cleveland. Les Raptors feraient partie des équipes intéressées par Drummond selon des sources au sein de la ligue. »

Premier constat en lisant ce passage : Toronto aurait enfin un vrai pivot digne de ce nom pour occuper sa raquette. Même si Chris Boucher se bat comme un diable chaque nuit pour essayer de tenir la baraque, il n’y a aucun doute qu’un renfort au poste 5 serait un vrai atout pour le groupe de Nick Nurse. Orphelins de Marc Gasol et Serge Ibaka, ils avaient tenté Aron Baynes qui sortait d’une belle année à Phoenix mais pour le moment l’ancien des Spurs est totalement à côté de ses pompes et c’est peu de le dire. On ne parlera même pas d’Alex Len qui a déjà fait ses bagages depuis un moment. Toronto a un vrai manque de viande à l’intérieur et notamment pour gober la balle orange : seul le Heat prend moins de rebonds que les Raptors ! Pour le rebond défensif c’est pas plus glorieux car ils sont aussi 29ème. On jette à présent un petit coup d’œil aux stats de l’ami Dédé : 14,2 rebonds par match dont dix défensifs tous les soirs, second meilleur rebondeur de la Ligue derrière Clint Capela. On n’est pas sur Tinder mais vous avez un match. Reste à savoir ce que Toronto pourrait proposer en contrepartie pour récupérer le pivot aux épaules poilues. En fin de contrat cet été, et avec Jarrett Allen derrière prêt à prendre le relais, Cleveland ne sera peut-être pas trop gourmand mais encore faut-il faire coller les salaires. Pour rappel, Andre Drummond touche cette saison un peu moins de 29 millions de dollars.

Andre Drummond va-t-il partir en direction de Tampa pour rejoindre les Raptors ? Impossible à dire, d’autant que d’autres équipes sont annoncées sur les rangs pour engager l’ancien de Detroit. En manque d’une vraie solution au poste cinq, Toronto serait bien inspiré de se renforcer rapidement et l’ajout d’un élément comme Dédé serait un vrai plus pour le roster.

