All-Star Game NBA 2021 : votes, 5 majeurs, petits nouveaux, faut qu’on en parle ! Apéro TrashTalk

C’est officiel, il y aura bien un All-Star Game cette saison. L’info est tombée, le match se jouera à Atlanta le 7 mars prochain et même si certains sont plutôt frileux à l’idée de jouer ce match, il fallait qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk pour répondre aux nombreuses questions qui entoureront cet événement de mi-saison.

LeBron James et Giannis Antetokounmpo étaient capitaines lors du dernier All-Star Game. Mais les deux stars ne sont pas très chaudes à l’idée de se mélanger avec des joueurs issus des quatre coins du pays pour ce match qui compte pour du beurre. La NBA, elle, a des engagements à tenir auprès de ses diffuseurs et de ses sponsors et on aura donc bien un match des étoiles dans quelques semaines. Les votes vont déjà bons train et il fallait qu’on se pose quelques instants sur les noms de ceux qui ont mérité d’obtenir leur première sélection cette saison. Jaylen Brown, Zach LaVine ou De’Aaron Fox, Julius Randle ou encore Fred VanVleet vont-ils changer de statut cette année ? Qui sera titulaire pour les élus de la Conférence Est et de la Conférence Ouest ? Voilà déjà une première piste de réflexion pour cette émission à moins d’un mois de ce All-Star Game qui s’annonce bien particulier du côté d’Atlanta.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !