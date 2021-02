Marcus Smart évite le pire : deux à trois semaines d’absence seulement, et une Celtics Nation finalement bien soulagée

Marcus Smart nous a fait très peur avec cette étrange blessure contractée sans contact face aux Lakers samedi. Après avoir imaginé le pire, on a appris que l’arrière des Celtics n’allait au final manquer que quelques semaines de compétition à cause d’une gêne au mollet. S’il louche parfois un peu en attaque, son impact défensif est bien trop important pour ne pas le créditer.

Le pire a été évité concernant Marcus Smart. À peine de retour au complet (ou presque, car Payton Pritchard est out) ces derniers jours à la suite de la reprise de Jayson Tatum, les Celtics ont bien cru voir le ciel leur tomber sur la tête face aux Lakers. En plus de la courte défaite (95 à 96), il a fallu composer avec l’inquiétante blessure au mollet du chien de garde local au cours du dernier quart. Pétri de douleur, Smart est resté de longues minutes sur le sol du TD Garden avant d’être évacué vers les vestiaires. Le joueur s’est donc empressé de passer des examens ce dimanche, et la franchise a rassuré tout le monde en évoquant une simple élongation musculaire au mollet gauche et en annonçant deux à trois semaines d’absence. C’est Shams Charania de The Athletic qui a partagé la news. Bien heureusement, ce rouage très important des Bostoniens ne sera donc pas éloigné des parquets durant une trop longue période comme redouté au départ. On a déjà eu bien assez de blessures graves et tristes cette saison, on espère que le quota a été atteint et que l’on va pouvoir rester tranquille à l’avenir. Laissez-nous profiter sans nous priver des cracks que l’on aime tant s’il vous plaît !

Marcus Smart is expected to return in 2-to-3 weeks, Celtics say. https://t.co/YjsL288kvr — Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2021

Si la période d’indisponibilité de Smart reste assez courte, son absence va forcément pénaliser les Celtics lors des échéances à venir. Eux qui étaient quatrièmes à l’efficacité offensive et défensive la saison passée ne sont plus que dixièmes sur le plan offensif (avec 111,6) ainsi que de l’autre côté du terrain (avec 108,9). La perte de Smart va bien sûr priver l’équipe d’une douzaine de points et de quelques passes, et surtout de l’un de ses meilleurs éléments défensifs, très renommé au sein de la NBA pour son rôle de chien de garde. Le combo guard de 26 ans tournait jusqu’alors à 13,1 points à 39,4% au tir dont 31,1% à 3-points, 2,8 rebonds et 6,1 passes en 32 minutes de jeu et 17 matchs au total cette saison. Si ses pourcentages au tir pouvaient parfois être douteux, son rôle et son impact dépassent largement le cadre statistique. Souvent confronté au meilleur élément offensif de la ligne arrière adverse et vraiment clutch en défense, The Cobra réalisait également 1,8 interception par match en moyenne. Reste maintenant à voir comment les Celtics vont se débrouiller sans lui et qui va le remplacer dans le cinq de départ ces prochains jours. Pour changer un peu, le calendrier du mois de février s’annonce chargé, avec seize rencontres à disputer, dont trois confrontations avec les Hawks notamment. Restant sur deux défaites consécutives face aux Spurs (106 à 110) et aux Lakers, l’équipe aura sans doute à cœur de se racheter et de repartir du bon pied face aux Warriors mardi soir. D’ici là, Brad Stevens va sans doute bien se creuser les méninges pour remplacer son glue guy par l’élément le plus à même de faire un travail similaire. Pas facile à trouver…

Kemba Walker et Jayson Tatum à peine de retour, voilà au tour de Marcus Smart d’être absent pour deux à trois semaines. Bien obligés de s’adapter alors qu’ils auraient espéré enfin pouvoir évoluer au complet, les Celtics vont bricoler pour tenter de le remplacer au mieux. On attend donc du Semi Ojeleye All-Star lors des prochains jours !

Source texte : ESPN.com et The Athletic