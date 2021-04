LaMelo Ball bientôt de retour sur les terrains : pile à temps pour sécuriser le Rookie de l’année, et les Playoffs… dans la foulée ?

Victime d’une fracture du poignet le 20 mars dernier, LaMelo Ball était éloigné des terrains et on craignait carrément une fin de saison anticipée. Bonne nouvelle, le meilleur Ball de la famille peut de nouveau participer aux activités de ballon rond. Il se pourrait même qu’on le revoit rapidement en tenue, de quoi redonner le sourire aux Hornets.

La blessure de LaMelo Ball avait été un gros coup dur sur la Ligue. Le rookie, qui n’arrêtait pas de performer dans tous les sens, raflait toutes les récompenses mensuelles du Rookie of the Month. Pas de places aux autres rookies de l’Est, enfin même si ses principaux concurrents se situent à l’Ouest avec Anthony Edwards et Tyrese Haliburton. C’est suite à un contact avec un joueur des Clippers que LaMelo grimace, se tenant la main. Rien qui n’augure quelque chose de bon. C’est bien tristement que l’on apprend qu’il vient d’être victime d’une fracture du poignet. Un énorme coup de frein pour le joueur lancé à pleine vitesse vers le trophée de rookie de l’année. Faut dire que LaMelo était à 15,9 points, à 45,1% au shoot dont 37,5% depuis le parking, 5,9 rebonds, 6,1 assists et 1,6 interception cette saison. On attendait donc tous la nouvelle annonçant son état de santé et SURTOUT sa date de retour. C’est Tim Bontemps, de chez ESPN, qui nous partage l’information. Et qui dit ESPN, dit Woj qui pointe son nez pour nous faire parvenir une petite info supplémentaire, ô combien importante.

There’s optimism that LaMelo Ball could be ready to return to the lineup in 7-10 days, source tells ESPN. https://t.co/i3and2SLWf — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2021

LaMelo Ball sera bientôt de retour sur les parquets NBA et il se pourrait bien qu’il le soit d’ici une dizaine de jours. Il retrouvera ainsi ses coéquipiers qu’il avait laissé à la septième place à l’Est avant sa blessure avec un bilan de 20 victoires pour 21 défaites. Désormais, Charlotte est huitième pour 28 victoires et 28 défaites. Un bilan à l’équilibre comme les aimerait Michel de la compta’ mais il n’en est rien pour Ball. Son objectif est clair, valider une place en Playoffs ou minimum une bonne position pour le Play-in Tournament. Malheureusement pour les Frelons, l’infirmerie reste toujours pleine. Entre Gordon Hayward, Malik Monk qui y passe quelques jours, la tâche semble plus difficile que prévue. L’équipe a tout de même pu compter sur le duo Terry Rozier – Miles Bridges qui a tenu la ruche avec 40 points de moyennes à eux deux sur le mois d’avril, de quoi assurer 4 victoires pour 6 défaites jusqu’ici. D’ailleurs, Bridges a assuré le show pendant tout ce mois, de quoi presque faire oublier l’absence du meneur prodige. Il ne reste plus que 16 petits matchs à Charlotte pour parvenir à se maintenir dans la course à la postseason. Sachant que LaMelo Ball va en louper encore cinq ou six, on arrive grosso modo à 10 matchs pour se préparer avant le début des Playoffs. De quoi chauffer, doucement, mais sûrement.

LaMelo Ball devrait faire son retour d’ici sept à dix jours. Une excellente nouvelle pour la franchise de Michael Jordan, qui va pouvoir retrouver son futur Rookie de l’année pour les Playoffs. De quoi voir comment est constitué le Ball dans des séries éliminatoires. On a hâte.

Source texte : ESPN