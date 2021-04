Myles Turner absent jusqu’à nouvel ordre : blessure au gros orteil détectée, ça sent le sapin pour les Pacers

Mauvaise nouvelle pour les Pacers : Myles Turner doit déjà repartir à l’infirmerie ! La défense et les espoirs de Playoffs d’Indiana viennent de prendre un sacré coup dans le bide. Pour avoir tous les détails, c’est juste en-dessous.

Il revenait à peine d’une blessure à la cheville, laquelle l’avait éloigné des parquets pendant six matchs. Un duel contre Atlanta, tout juste le temps de se faire un nouveau bobo qui le mettra sur la touche pour quelques temps. En effet, la franchise a annoncé que son joueur avait une déchirure partielle de la plaque plantaire du gros orteil du pied droit. On n’est pas toubib mais vu comment ça sonne, c’est déjà pas très bon. Aucune date de retour n’a été révélée et le joueur est simplement absent jusqu’à nouvel ordre. Autant dire qu’il va rater quelques matchs.

Injury update: An MRI done today revealed that Myles Turner has a partial tear of his plantar plate in the great toe of his right foot. Turner is out indefinitely.https://t.co/dhlDV157sa — Indiana Pacers (@Pacers) April 19, 2021

Cette saison pour Myles Turner ? 12,6 points, 6,5 rebonds et surtout 3,4 contres (numéro un de la Ligue). Leader de la défense des Pacers, il était l’un des challengers pour la couronne de Defensive Player of the Year. Le DPOY pour les intimes. Son impact sur son équipe est assez dingue : quand il est sur le parquet, la team a un defensive rating de 107,9 contre 112,7 quand il est absent ou sur le banc. C’est tout simplement la différence entre une super défense (les Knicks ont un rating de 108, troisième au classement) et une défense middle. C’est ce qui rend le joueur particulièrement valuable de ce côté du parquet. Offensivement par contre, le pivot a montré des limites, ne réussissant pas à devenir une menace constante pour les défenses adverses. On peut aussi souligner qu’il peut faire des progrès au rebond, étant l’un des intérieurs titulaires les moins gobeurs. À titre d’exemple, Robert Williams comptabilise 7 rebonds en 19 minutes de temps de jeu cette saison contre 6,5 en 31 minutes pour Turner… Cette nouvelle blessure est un gros coup dur pour une équipe d’Indiana qui a collectionné les pépins cette saison. Entre les problèmes de santé de Caris LeVert, l’absence longue durée de T.J. Warren, cela devient compliqué de pouvoir mettre en place une dynamique avec toutes les forces vives. Si la participation au Play-in est toujours possible (9ème place à l’Est et un bilan de 26-31), il faudra s’accrocher pour ne pas être rattrapé par le peloton composé des Bulls, des Wizards ou encore des Raptors. Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, il est temps de relancer la machine. La bonne nouvelle, c’est que les prochaines rencontres les opposeront au Thunder, aux Pistons et au Magic, trois équipes largement prenables pour une équipe qui a l’ambition de jouer les Playoffs.

Myles Turner s’est blessé au gros orteil, alors il a besoin d’un gros repos pour récupérer. Absent jusqu’à nouvel ordre, le pilier défensif des fermiers va beaucoup manquer à Nate Bjorkgren et son staff. Espérons pour les fans qu’il puisse faire son retour dès que possible. Il tient peut-être la clé de la fin de saison des Pacers entre ses grandes paluches.

Source texte : NBA.com / Indiana Pacers