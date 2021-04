Julius Randle et Stephen Curry élus Joueurs de la semaine : le premier sent très fort le MIP, et le second… nous vient d’ailleurs

Tradition du lundi soir, les joueurs de la semaine de chaque conférence sont révélés par la NBA. Cette semaine, ce sont Julius Randle à l’Est et Stephen Curry à l’Ouest qui sont les heureux élus. Des récompenses méritées pour deux pyromanes qui sont tout simplement sur une autre planète actuellement.

Julius Randle est la raison principale des très bons résultats des Knicks sur cette semaine. 4 victoires en autant de matchs pour pouvoir continuer à se rapprocher du top 4 de l’Est. Faut dire que La Grosse Pomme a le Gros Smile. Six victoires de suite, une équipe de New York qui fait plaisir à voir, bien emmenée par le futur Maire de la ville ou le Most Improved Player. Julius Knicksius, Empereur de Central Park, tourne à 35,8 points à 48,1% au shoot dont 45,5% à 3-points, 8,3 rebonds et 6,5 passes, le tout accompagné de 2 interceptions par match. Lui, le néo All-Star, a survolé sa semaine et c’est tout naturellement que la récompense retourne à New York après 4 ans de disette et un certain Kristaps Porzingis. Quelle tristesse que les supporters de Big Apple ne puissent pas venir voir les exploits de leur équipe. Les frissons à l’idée de voir le Madison Square Garden plein à craquer et en ébullition.. En attendant que tout ce beau monde ne revienne, c’est Randle qui s’occupe de réchauffer les cœurs des New Yorkais, et le bonhomme fait les choses bien. Si bien qu’il sera peut-être MIP à la fin de la saison, de quoi ramener un trophée à la Mecque du basket.

WELL DESERVED. Four straight 30-point games and four straight wins. @J30_RANDLE is your Eastern Conference Player of the Week 🙌 pic.twitter.com/H5XFH0LDcN — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 19, 2021

Comment vous présenter le phénomène, l’extraterrestre, la Torche Humaine, élu joueur de la semaine. Il remporte ainsi sa deuxième récompense hebdomadaire de la saison, sa 16e en carrière. Mesdames et Messieurs, Stephen Curry vient de réaliser une semaine tout simplement Historique, aux deux sens du terme. Il a d’abord commencé par coller 53 pions à Denver et devient avec ce match le meilleur scoreur de l’Histoire de la franchise de Golden State. Match d’après à Oklahoma, il a marqué 11 paniers à trois points, un record pour la saison, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire de la NBA à réussir au moins 10 paniers à trois points lors de deux matchs consécutifs et ce, à plusieurs reprises. Au cours de la semaine, il a enregistré des moyennes de scoring et de réussite, juste lol en fait. 43,8 points à 57,3 % de réussite au shoot dont 54,5 % de tirs à 3-points et 90,6 % aux lancers, ainsi que 5,8 rebonds et 5 passes décisives. Résultat des courses, les Warriors viennent de réaliser 3 victoires pour 1 défaite et relancent définitivement la course aux Playoffs dans la Conférence Ouest. Ce n’est absolument pas pour nous déplaire, vous imaginez bien. Si on peut se permettre de voir le Chef en Playoffs réaliser les dingueries dont il nous habitue depuis le mois d’avril, on signe tous les jours les yeux fermés.

Never a doubt. @StephenCurry30 has been named the @NBA's Western Conference Player of the Week 👏 pic.twitter.com/IyrKvNpztr — Golden State Warriors (@warriors) April 19, 2021

Ce sont deux nominations on ne peut plus méritées qui ont été données. Julius Randle est très clairement le leader de ces Knicks ressuscités, poil à gratter de la Conférence Est. De l’autre côté, Stephen Curry est tellement étincelant qu’il ne va pas s’arrêter avec cette récompense. Il y a un titre de meilleur joueur du mois à aller chercher. Quelque chose nous dit que ce ne sont pas les derniers trophées que ces deux-là vont avoir avant la fin de la saison.

Source texte : NBA.com