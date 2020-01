Preview de la soirée NBA : six matchs et plusieurs carnages potentiels, qui fera le hold-up de la nuit ?

La NBA nous émerveille tous les soirs d’une façon ou d’une autre mais le programme ne fait pas toujours rêver, comme c’est le cas ce soir : cinq oppositions entre un bilan positif et un bilan négatif, avec même une petite match-up du pauvre en intro entre deux bilans négatifs. Mais on sait bien que ce genre de soirée nous réserve souvent des surprises, on verra bien qui sera celle d’aujourd’hui.

On attaquera cette « folle » nuit à 1h30 avec Hawks – Suns et Nets – Jazz. Vous aurez donc le choix entre un match avec le pire bilan de la Ligue contre le 11è à l’Ouest, et Kyrie contre Rudy… on se demande bien lequel va être le plus maté. Pas de discrimination, pensez à faire un tour à Atlanta, au moins pour les meneurs de jeu du soir car Ricky Rubio sera absent pour des raisons personnels. Ce sera donc l’occasion de voir notre petit Elie Okobo défendre sur le grand malade qu’est Trae Young, et tenter d’assumer la mène pour taper les Hawks. Du côté de New York, ce sera à Irving de porter ses Nets, peut-être un peu plus de 20 minutes cette fois-ci. C’était très plaisant de le revoir contre la pire équipe de la NBA il y a deux jours mais on attend de voir si Uncle Drew est effectivement de retour face à une vraie équipe de basket (et ça déroule en ce moment le Jazz, 3è à l’Ouest et neuf victoires de suite au compteur).

Allez, 30 petites minutes plus tard – le temps d’un quart-temps et huit spots publicitaires quoi – vous devrez décider si les matchs précédents ont de quoi vous satisfaire parce qu’on enchaîne sur deux pépites à 2h : Bucks – Knicks et Grizzlies – Rockets. Pauvres Knicks d’ailleurs… eux qui venaient de mettre fin à une série de cinq défaites de suite avec une grosse victoire à la maison contre le Heat. Voilà qu’ils doivent à nouveau produire un miracle et taper le MVP en titre et ses Daims. Qui mise sur une deuxième victoire de suite pour les New-Yorkais ? Si les Knicks ont peu de chances de sortir vivants du bain de sang qui les attend dans le Wisconsin, on aura sans doute un peu plus de suspense dans le Tennessee. On rappelle que les Oursons défient les pronostics ces derniers temps avec cinq victoires de suite. La première ? Une correction infligée aux Clippers (140 à 114), à L.A. qui plus est. Alors pourquoi ne pas continuer d’attaquer aussi bien que les Warriors de 2015 ce soir face au Barbu, et ainsi s’accrocher à cette 8è place inespérée ?

Vous aurez le temps de voir Giannis découper les Knicks ou Harden mitrailler les Oursons jusqu’au bout car les derniers matchs débuteront à 4h30 avec deux massacres en option : Clippers – Cavs et Warriors – Mavs. Kevin Love et ses meilleurs amis n’auront pas à changer de gymnase. LeBron vient de leur mettre une première pilule et ils attendent sagement que Kawhi leur mette la deuxième… ou pas d’ailleurs. Après tout, les Clippers ne sont pas le rouleau compresseur qu’on espérait voir en ce moment, Doc Rivers semble encore chercher sur quel bouton appuyer pour faire fonctionner son roster harmonieusement et il sera encore privé de Paul George cette nuit. Les Cavs, avant de se faire éduquer par le King, venaient de taper les Pistons à l’extérieur et les Nuggets à Denver, donc pourquoi pas provoquer la surprise du soir en faisant sourire Kevin Amour pour une fois. Et allez, on a commencé la preview par la pire équipe du circuit, on finit par son dauphin. Les Warriors ont déjà croisé Luka Doncic deux fois cette saison et ont encaissé 142 puis 141 points, pendant que le Slovène posait un triple-double en sifflotant. On verra s’ils ont un minimum d’orgueil caché dans les cheveux de Willie Cauley-Stein ou si Doncic et les Mavs sont encore trop forts pour eux avec une nouvelle fois 140 pions sur le front.

Ce n’est pas parce que les affiches sentent un peu le pourri que cette soirée ne nous réserve pas quelques coups de théâtre, reste à savoir à quelle heure ils sont prévus. On a la certitude que la NBA ne nous abandonnera pas car amazing happens tous les soirs. Sinon on choisirait de dormir, pourquoi croyez-vous qu’on continue de se priver de sommeil comme ça ? Allez, à toute à l’heure.