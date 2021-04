Preview de la soirée NBA : combat de poids lourds entre Zion et Embiid, ça va faire des étincelles sous l’arceau

La nuit prochaine nous réserve encore plein de bonnes surprises avec ses neuf matchs en NBA. Pas de répit donc pour tous nos amis amoureux de la baballe ronde et on décortique tout cela dans la preview.

1h : Magic – Pacers : Orlando qui reste à trois défaites de suite va devoir se farcir les fermiers, qui viennent de réaliser une excellente récolte. 141 pions inscrits dans leur dernier match, et ce pourrait bien être la même ce soir. Une défense composée de Chuma Okeke et Cole Anthony, bon, disons que ça devrait aller pour Indiana.

1h30 : Celtics – Timberwolves : « On doit mieux défendre ». Ce sont, grosso modo, les mots prononcés par Anthony Edwards à la sortie du match perdu face aux Pacers 141 à 137. Tu m’étonnes. Tu prends un score de All-Star Game sur la truffe alors qu’en face il n’y a pas Domantas Sabonis ni Malcolm Brogdon, il y a de quoi s’énerver, et pas qu’un peu. Et ce soir, en face ce ne sera pas le plus simple des clients à défendre. Alors on souhaite bon courage aux Wolves, en n’espérant que le duo Jayson Tatum – Jaylen Brown ne prenne pas – trop – feu.

1h30 : Knicks – Grizzlies : rencontre de huitième de Conf’, mais pas avec les mêmes dynamiques. Deux défaites d’affilée pour New York contre 4 victoires de suite pour Memphis. Il se pourrait bien que l’on assiste à un Julius Game, histoire de relancer la machine Knicks. Gardons tout de même un oeil sur ce diablotin de Ja Morant. D’ailleurs on conseille aux défenseurs de Gotham d’en faire de même ou ils pourraient bien se retrouver sur un poster.

2h : Pelicans – Sixers : duel de poids lourd – et on ne parle pas que du talent. Zion Williamson reçoit Joel Embiid, candidat MVP, qui fait des misères dans toutes les peintures de la Ligue. Autant vous dire que la raquette sera censurée sur votre écran, de quoi protéger les personnes les plus sensibles.

2h : Hawks – Bulls : Atlanta reçoit les Taureaux, qui patientent depuis un certain temps aux alentours des spots qualificatifs pour le play-in tournament. Un duel d’anciens cancres de la Conférence Est qui devrait tenir toutes ses promesses. Et ça, c’est avant de parler du fait que Trae Young ne s’est toujours pas remis de son snub pour le All-Star Game auquel a bien participé Zach LaVine… à Atlanta.

3h : Bucks – Hornets : gros match en vue entre Milwaukee et Charlotte. Mettre les frelons sur le même niveau – ou presque – des daims, aurait relevé du blasphème il y a peu. Et pourtant, c’est bien le cas. Les Bucks qui viennent de se prendre deux défaites de suite – contre Golden State puis Dallas -, vont devoir muscler leur jeu, pour venir à bout de Charlotte.

3h : Nuggets – Spurs : on avait prévenu, au précédent match, que Jokic allait se faire un malin plaisir dans la raquette des Spurs, ça n’a pas loupé. 25 points, 10 rebonds et 9 passes et toute l’Autriche de Jakob Poeltl dans la poche arrière. Alors on table sur la même feuille de stats pour le futur MVP, histoire d’enchaîner une huitième victoire consécutive.

4h : Clippers – Rockets : Paul George – qui chauffe sérieusement – va devoir affronter le sniper des Rockets, l’atout majeur, la force tranquille… Kelly Olynyk. Oui, tout de suite ça vend moins de rêve que John Wall, mais ce dernier ne jouera pas ce soir. Après la victoire de mercredi face à Dallas, tous les espoirs sont permis, mêmes les plus fous. M’enfin pour les fans de Houston, les rêves n’existent plus depuis quelques temps.

4h : Warriors – Wizards : le Chef va retrouver Russell Westbrook, en souvenir de toutes leurs confrontations passées. Mais le plus important n’est pas là. Oh que non. On pourrait bien assister aux premières minutes du fiston Gary Payton II, lui le nouveau joueur de Golden State. Alors quand bien même ce match ne ferait pas fou, rien que pour cette raison, on va se mettre devant. La relève du Papa est là, à elle de briller désormais.

Réfléchissez-bien au pick TTFL que vous souhaitez faire, parce que la moindre erreur pourrait bien vous être fatale. Nous, on se donne rendez-vous dès 1h sur l’oiseau bleu, pour suivre ensemble cette nuit, qui nous réserve, comme toujours, de bien belles surprises.