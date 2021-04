Ça a bougé cette nuit sur le marché NBA : les derniers fruits trouvent preneur et, surtout, le fils à Papa a retrouvé un taf

Si la NBA Trade Deadline est passée depuis deux semaines déjà, on a toujours des petites transactions qui animent le marché. Bon, on va pas se mentir, elles ne vont pas changer le monde mais au moins vous saurez tout. Et puis surtout, y’a le fils à Papa qui est de retour chez les grands.

Gary Payton, deuxième du nom, is back ! Le roi du trashtalking voit son fils revenir dans la Grande Ligue, et pas n’importe où puisque c’est du côté de Golden State que GPII pose ses valises. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les origines de The Glove (blasphème !), on vous rappelle qu’il est né à Oakland, ancienne maison des Warriors. Ces derniers évoluent désormais de l’autre côté du Bay Bridge, au Chase Center de San Francisco, mais l’histoire est belle tout de même. Full circle comme ils disent aux States. Pour info, selon Shams Charania de The Athletic, on part sur un contrat de dix jours et GPII devra donc s’illustrer sur cette courte période pour espérer continuer l’aventure dans la Baie et pourquoi pas se faire une place durable en NBA. Il a 61 matchs au compteur dans sa carrière, dont 29 la saison dernière avec les Wizards (17 titularisations), pour des stats de 3,5 points en 12,6 minutes. La chance de Gary Payton II, c’est qu’il débarque dans une équipe de Golden State un peu désespérée, avec sept défaites en neuf matchs et une dixième place à l’Ouest. GPII devrait donc avoir quelques opportunités pour aider notamment sur le plan défensif – on parle du Défenseur de l’Année en G League, la défense c’est dans les veines chez les Payton -, à lui d’en profiter. On croise les doigts.

Sinon, dans les autres transactions de la nuit communiquées par Adrian Wojnarowski et Shams, on peut noter le retour de Jordan Bell à Washington à la place de Jerome Robinson, une transaction qui devrait permettre aux Wizards de passer de nuls à nuls. L’ère Khem Birch à Orlando vient également de prendre fin, c’est une véritable page de l’histoire du Magic qui se tourne (ou pas). Le pivot canadien devrait rebondir chez les Raptors, toujours en besoin d’intérieurs, cependant il ne rentrera pas au pays puisque les Dinos évoluent évidemment à Tampa cette année. On note également l’arrivée du guard Shaq Harrison à Denver, lui qui va apporter un peu de défense sur le backcourt. Dans le même temps, les Nuggets ont décidé de dire au revoir à Greg Whittington et l’ancien joueur du Magic Gary Clark, qui pourrait intéresser quelques équipes de Playoffs. L’arrivée de Rondae Hollis-Jefferson chez les Blazers a quant à elle été confirmée par le Woj, RHJ venant de signer son contrat de dix jours. Enfin, parmi les mecs qui sont sans équipe fixe ce matin, on a Ignas Brazdeikis (coupé par les Sixers), le légendaire Patrick McCaw (trois titres NBA remportés lors de ses trois premières années dans la Ligue, mais coupé par les Raptors), ainsi que Darius Miller, qui laisse sa place au Thunder à Gabriel Deck, l’ailier argentin de 26 ans qui était au Real Madrid. En 2017, Deck s’était présenté à la Draft, sans succès. Il va désormais pouvoir goûter à la Grande Ligue.

C’est bon, vous êtes à jour sur les dernières transactions en date. Vous pouvez maintenant reprendre le cours de votre vie en toute sérénité.

Source texte : ESPN / The Athletic

Washington is expected to bring back F Jordan Bell on a 10-day contract soon, sources said. https://t.co/0bWZkyutpl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2021

The Orlando Magic are planning to waive center Khem Birch in order to give him an opportunity to play more, with the Toronto Raptors as his likely landing spot, sources tell me and @JoshuaBRobbins. Birch is scheduled to become an unrestricted free agent this offseason. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2021

Nuggets are signing guard Shaq Harrison to a two-way deal, sources tell ESPN. To make room, they’ll waive two-way forward Greg Whittington, who has been injured. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2021

The 76ers are waiving forward Ignas Brazdeikis, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2021

The Denver Nuggets are waiving forward Gary Clark, sources tell ESPN. Clark arrived in the Aaron Gordon deal at the trade deadline. Upon clearing waivers, Clark is expected to draw interest from some Eastern Conference playoff teams. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2021

Rondae Hollis-Jefferson has signed a 10-day contract with Portland, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2021

The Toronto Raptors are waiving guard Patrick McCaw, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 9, 2021