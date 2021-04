La NBA a rendu son verdict sur l’incident entre Raptors et Lakers : des sanctions dans tous les sens pour avoir confondu terrain de basket et ring de catch

On connaît tous le penchant de la Ligue pour distribuer les amendes et renflouer les caisses au moindre incident. Pour le coup, on ne peut pas dire que les acteurs de l’altercation entre les Raptors et les Lakers ne soient pas au courant. Pas moins de cinq joueurs sont concernés par des sanctions d’Adam Silver, qui a vu rouge.

Le match de mardi dernier entre les Raptors et les Lakers avait commencé sur les chapeaux de roues. À peine dix minutes de jeu après l’entre-deux, la rencontre s’est emballée de la mauvaise manière et les arbitres furent plus que contents d’avoir la vidéo à leur disposition pour décortiquer tout cela. Dennis Schroder qui empêche OG Anunoby de scorer en contre-attaque en le ceinturant, puis le retient de tomber par terre. Jusque-là, une faute, certes appuyée, mais sans méchanceté. C’est ensuite que viennent les problèmes. OG Anunoby, pas hyper content de s’être pris cette faute, soulève la jambe de notre ami Dennis, et l’envoie au sol. À partir de là, tout le monde s’en mêle : Montrezl arrive et fait le ménage en poussant Gary Trent Jr., et des joueurs sur les bancs viennent sur le terrain – Fred VanVleet et DeAndre’ Bembry côté Toronto, Talen Horton-Tucker côté Lakers. Pourtant, on est bien plus proche d’une petite altercation entre deux élèves de cinquième se donnant rendez-vous au préau du bus que du Malice at the Palace. Quelques poussettes, des remplaçants qui rentrent sur le terrain, et tout le monde reprend son calme. La Ligue, dirigée par Adam Silver, n’apprécie pas que son image soit impactée par des embrouilles comme celle-là. Alors tonton Adam a bien tout analysé, et les multiples sanctions sont tombées à travers le communiqué rendu disponible hier.

« DeAndre’ Bembry et Fred VanVleet [Raptors] et Talen Horton-Tucker [Lakers] ont tous les trois été suspendus un match pour avoir quitté le banc de touche pendant une altercation sur le terrain. OG Anunoby, qui a reçu une faute technique et qui a été expulsé, a été condamné à une amende de 30 000 dollars pour avoir déclenché l’incident en attrapant Schroder par la jambe et en le renversant au sol. Montrezl Harrell, qui a reçu une faute technique et qui a été expulsé, a écopé d’une amende de 20 000 dollars pour être entré agressivement dans l’altercation et avoir bousculé Gary Trent Jr.. »

Dennis Schröder n’écope d’aucune sanction, logique. Il a certes commis la faute mais a été la victime après coup de tout ce patacaisse. La NBA s’est lâchée sur cette affaire, mais le règlement est le règlement, et on sait que le respect des règles est l’un des points majeurs qu’Adam Silver souhaite faire entendre, afin de donner une bonne image de la Ligue. Alors pour les sanctions de suspension concernant les joueurs du banc, DeAndre Bembry’ ainsi que Talen Horton-Tucker viennent d’effectuer leur punition en n’ayant pas joué leur match respectif face aux Bulls et au Heat cette nuit. Pour Fred VanVleet, étant donné qu’il est actuellement blessé, il devra purger son match de suspension à son retour. Pour nos deux comparses Anunoby et Harrell, leurs amendes sont plus symboliques qu’autre chose mais reste tout de même dans les eaux des précédentes amendes mises par la Ligue dans des situations similaires. On se souvient du « petit » accrochage entre Markieff Morris et DeMarcus Cousins en début d’année, résultant en des amendes de 35 000 et 10 000 dollars. De quoi calmer les ardeurs puisque le match suivant s’était bien passé.

La NBA a tranché et elle n’y est pas allée de main morte. Cinq joueurs concernés par les sanctions avec des amendes et des matchs de suspension. Alors on espère également que tout ça calmera les envies d’OG Anunoby de se prendre pour Undertaker.

Source texte : NBA