Markieff Morris et DeMarcus Cousins mis à l’amende : les petits câlins en temps de COVID, ça passe pas

S’ils ne sont pas devenus amis pour autant, Markieff Morris et DeMarcus Cousins se sont affrontés sans vouloir se fracasser la nuit dernière, et c’est déjà un excellent début. L’amende qui leur a été infligée par la NBA suite à leur altercation de dimanche a dû aider à apaiser les tensions.

Une altercation aux airs de combat poids lourds, et ça n’a pas trop plu à la NBA. C’est pourquoi la Ligue a fait savoir par le biais d’un communiqué que Morris a été gratifié d’une amende de 35 000 dollars, tandis que Cousins voyait lui 10 000 dollars partir en fumée. Si les deux sanctions sont différentes c’est bien parce que les deux joueurs n’ont pas tout à fait eu la même attitude sur le moment. En effet, à un peu plus de deux minutes de la fin du premier quart-temps, après que le jumeau Morris ait poussé délibérément le rookie Jae’Sean Tate, Boogie a directement réagi pour défendre son coéquipier en envoyant le Laker à terre. Bien bien remonté, Morris s’est relevé au plus vite et a foncé en furie sur DMC, le poussant à son tour et se montrant prêt à en découdre s’il le fallait. Par la suite, le pivot n’a pas spécialement réagi, chauffant simplement son adversaire du soir avec quelques mots doux. De son côté, très difficile à calmer, le Kieff a suivi l’intérieur des Rockets jusqu’à son banc. Après concertation, les arbitres renverront finalement Morris aux vestiaires pour l’ensemble de son œuvre tout en infligeant une faute technique à Cousins pour son application de la loi du talion, le fameux « œil pour œil, dent pour dent« . Malgré tout, l’ancien des Kings ne fera pas non plus long feu sur le parquet car une deuxième technique, consécutive à une mandale plus involontaire que préméditée sur LeBron James, le renverra lui aussi à la douche.

Markieff Morris and Boogie got into it. pic.twitter.com/efgRrnMbLZ — Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2021

Avec un nouveau rendez-vous entre les deux équipes prévu deux jours à peine après cette affaire, il était plutôt légitime de redouter un nouveau round de boxe entre les deux copains. Malgré tout, bien heureusement, tout s’est passé dans le calme lors du nouveau succès (117 à 100) des Lakers face aux Rockets au Toyota Center de Houston. Markieff (7 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre en 15 minutes de jeu) et DeMarcus (13 points, 10 rebonds, 3 passes et 1 interception en 18 minutes) sont tous les deux sortis du banc sans mauvaise intention et ont bien rempli leur part du travail. L’altercation est donc déjà rangée au placard. Les deux hommes, ayant vu leur portefeuille s’alléger, ont probablement dû se dire qu’il était désormais temps de jouer un peu au basket. C’est quand même leur métier de base, non ? Et puis nous, on préfère quand même les voir jouer plutôt que tenter de nous recréer des bar fights dignes des années 1990 sur les parquets NBA. Les mots, c’est pas toujours beau, mais alors les coups, c’est bien moche !

Allez, l’affaire est classée, Markieff Morris et DeMarcus Cousins sont passés à autre chose. Cependant, connaissant les deux bonhommes, on ne serait pas surpris de les revoir dans ce genre d’embrouille à l’avenir.

Source texte : NBA.com