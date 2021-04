Jalen Brunson fait partie des intouchables à Dallas : un roc en sortie de banc, ça se garde bien au chaud

Sur une grosse dynamique depuis plusieurs semaines, les Mavericks ont retrouvé le droit chemin en cette saison pas comme les autres. Et si Luka Doncic est évidemment le fer de lance avec Kristaps Porzingis dans le costume de lieutenant, le meneur remplaçant Jalen Brunson fait également un taf très solide, à tel point qu’il est considéré comme intouchable à Dallas aujourd’hui.

Il ne fait jamais vraiment la une, mais à chaque fois qu’on regarde les Mavs jouer, on se dit la même chose : damn, il est quand même précieux ce Jalen Brunson. Plus de 13 points, 3 rebonds et 3 passes décisives de moyenne en 25 minutes, à 54% au tir dont 40% du parking et presque 80% depuis la ligne des lancers-francs. Solide, propre… employez le terme que vous voulez, l’ami Jalen est un roc, qui contribue dans les différents secteurs du jeu. Âgé de 24 ans mais seulement dans sa troisième saison NBA après trois ans à l’université de Villanova, où il a remporté deux titres NCAA ainsi qu’un titre de joueur universitaire de l’année, Brunson prouve soir après soir qu’il a les épaules pour tenir la baraque quand il le faut du haut de son 1m85. Forcément, sa petite taille ne l’aide pas en défense mais Jalen est du genre à se donner pour combler ses limites. Sa grosse formation chez les Wildcats l’avait déjà bien préparé au plus haut niveau, lui qui avait réalisé une première saison NBA vraiment correcte, mais il a franchi un gros cap en 2020-21. Gros comment ? Selon Brian Windhorst d’ESPN, plusieurs équipes auraient contacté les Mavericks au moment de la trade deadline pour prendre la température concernant Jalen Brunson. La réponse de la franchise texane : « non merci ça ira », avant de raccrocher le téléphone. Traduction, Brunson est quasiment considéré comme intouchable actuellement, sauf énorme offre. Et Dallas veut compter sur lui dans son projet. Pour info, sa saison 2021-22 est pour l’instant non garantie, il faudra attendre fin juin pour qu’elle le devienne et Jalen – sélectionné avec le 33e choix à la Draft 2018 – touchera alors un faible salaire d’1,8 million de dollars, avant d’être potentiellement agent libre en 2022.

Si Jalen Brunson a été discret la nuit dernière dans la victoire des Mavericks face aux Bucks, il avait enchaîné de sacrées perfs lors des matchs précédents, notamment en l’absence de Luka Doncic. 26 points contre Oklahoma City le 11 mars dernier, 24 face aux Pelicans environ deux semaines plus tard, autant dire qu’il sait saisir les opportunités quand il est intégré dans le cinq à la place de Luka. Mais même quand Doncic est sur terrain, Brunson sait se montrer important en sortie de banc et les deux démontrent des automatismes intéressants. La preuve, le duo a passé 535 minutes ensemble sur le terrain cette saison pour un net rating de 9,2 selon NBA.com (efficacité offensive de 114,5, pour 105,3 en défense). Et sur les neuf matchs avant celui de Milwaukee jeudi, Jalen apportait plus de 16 points par soir avec 4 rebonds et 4 passes en 30 minutes, aidant ainsi Dallas à décrocher six victoires. Fort en finition près du cercle, adroit de loin et capable d’évoluer aux côtés d’un joueur ball-dominant tel que Luka, le produit de Villanova est vraiment un bon fit pour les Mavericks, et il est même capable de faire la diff’ dans le money-time (coucou les Hawks, coucou les Celtics, coucou les Spurs). Pour toutes ces raisons, Jalen Brunson fait partie des mecs dont on parle dans la discussion des meilleurs remplaçants de la Ligue. Et pour toutes ces raisons, on comprend pourquoi Dallas ne veut pas le lâcher.

Membre important des Mavericks, qui présentent un bilan de 21-10 depuis début février, Jalen Brunson a vraiment la cote à Dallas, et on peut compter sur la franchise texane pour faire ce qu’il faut afin de le conserver. Car sans lui, on ne parle pas vraiment de la même équipe.

Source texte : ESPN