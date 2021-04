Les Lakers vont dévoiler leur bannière de champion 2020 le 12 mai prochain : quitte à attendre, autant le faire avec les fans

Cela fait depuis maintenant un mois que la deuxième partie de la saison régulière a commencé et les Lakers n’ont toujours pas arboré le Staples Center de leur bannière de champion NBA 2020. Ce sera chose faite le 12 mai prochain, avec la présence des fans pour ce grand événement.

C’est ESPN qui nous balance l’info. Enfin, la franchise californienne dévoilera sa bannière de champion NBA 2020. Notez dans vos agendas, ce sera le 12 mai prochain, pour son dernier match de saison régulière contre les Rockets (qui, eux, attendront un moment pour en brandir une). C’est Jeanie Buss, la boss des Pourpre et Or, qui a confirmé l’info. Habituellement, les équipes montent la bannière de champion dès le match d’ouverture de la saison suivante, et les joueurs reçoivent à cette occasion la fameuse bague qui va avec. Mais vous l’aurez compris depuis un moment, cette année 2021 n’est vraiment pas comme les autres, et la direction des Lakers n’avait pas vraiment envie de révéler la bannière dans une salle à huis clos. À l’heure actuelle, le Staples Center fait partie des arènes où l’on ne retrouve pas encore de spectateurs en tribunes. Mais à partir de mi-avril, certaines portes vont se rouvrir au public. Traditionnellement un grand moment de communion entre la franchise et ses fans, il serait en effet dommage de ne pas profiter de la présence des spectateurs. Mais il y a également une autre raison pour laquelle Buss a opté pour cette date.

« Il y a deux raisons pour lesquelles on a décidé d’attendre. Tout d’abord, lors du match d’ouverture, nous n’avions pas le droit d’accueillir du public. Et depuis que l’on a obtenu l’autorisation d’en recevoir un peu, on s’est dit que le dernier match de saison régulière serait un bon moment pour le faire, et on espère aussi que l’équipe sera en bonne santé à ce moment-là avec LeBron James et Anthony Davis sur le terrain. » – Jeanie Buss

Le souci du détail. Plutôt que d’avoir ses deux superstars habillées en civil et qui regarderont le match depuis le banc, elles seront logiquement revenues de blessure à cette date du 12 mai pour arborer le maillot pourpre et or lors de cette grande communion, avant de mettre la misère aux Rockets. De quoi ravir les fans qui seront normalement présents ce jour-là en nombre limité, ainsi que les autres millions qui suivront la cérémonie depuis leur télévision. Y’a pas à dire, les Américains savent s’y prendre pour faire le show et ceci ne fait absolument pas exception, ils pensent vraiment à tout. En tout cas, BronBron et AD seront de retour très bientôt, du moins c’est ce que semble sous-entendre le premier nommé dans un post Instagram où l’on voit une photo des deux gaillards avec notamment en légende « le temps va changer et un orage arrive ». Préparez-vous, ça va faire mal.

Fans des Lakers, rendez-vous donc le 12 mai pour fêter (avec un léger retard, mais fêter quand même) ce 17e titre de champion NBA de l’histoire de la franchise !

Source texte : ESPN