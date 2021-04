Le Staples Center va rouvrir ses portes au public : fans des Lakers et des Clippers, vos vœux ont été exaucés

Alors qu’une bonne partie des salles NBA sont déjà ouvertes au public, il n’en est rien à Los Angeles. Bonne nouvelle pour les angelinos, le Staples Center vient d’obtenir l’autorisation pour accueillir de nouveau des fans. Le champion en titre et son rival honni pourront bientôt être encouragés par leurs supporters, du moins une petite partie.

On entend déjà les fans des Knicks huer Porzingis, ceux de Memphis sauter pour chaque dribble de Ja Morant ou encore ceux du Jazz a chaque bâche de Rudy Gobert. Pourtant, lorsque LeBron James claque un énorme dunk en transition, il n’entend qu’une sono retentir, aucun chant, aucun cri. Le point positif, c’est que cette époque est désormais révolue. En effet, selon ESPN, les deux équipes de Los Angeles ont reçu le feu vert des autorités pour mettre en place le retour de quelques fans dans les tribunes du Staples Center. À l’heure actuelle, on ignore totalement le nombre de personnes qui seront admises dans l’enceinte mais cela reste une excellente nouvelle pour les deux rivaux. Frank Vogel n’a d’ailleurs pas manqué de louer cette décision.

« Cela va être super excitant pour toute notre communité. Je sais que nos gars, les coachs, les éléments internes de l’organisation seront ravis. Je pense que les joueurs sur le terrain vont se rendre compte de l’énergie amenée par nos fans. »

Si on ne connaît pas le nombre de places dispos, on sait au moins quand cela devrait avoir lieu. Avec l’aval des autorités sanitaires, les Lakers aimeraient retrouver le public pour le Clasico, la réception de Boston, le 15 avril. Les Clippers visent eux le 18 avec la venue des Wolves. En comptant les deux matchs présentés juste avant, les Purple and Gold auront donc neuf matchs avec des fans contre six pour les Clippers. Évidemment, le point que personne n’oubliera c’est que parmi ces matchs, il y a un certain derby de Los Angeles et qu’il a une meilleure saveur dès lors qu’il y a des gens pour mettre l’ambiance. Ce sera le 6 mai prochain. Dans l’optique des prochains Playoffs, on a aussi hâte de voir ce stade se remplumer un peu. Voir une demi de Conf’ voire une Finale de Conférence avec trois supporters, ce serait un peu triste, surtout quand on voit le casting sur le terrain. On reste encore un peu en Californie pour parler des Warriors et des Kings qui sont eux aussi en discussions pour garnir le Chase Center et le Golden 1 Center. Toutefois, il ne semble pas s’agir d’une annonce imminente et chaque équipe discute avec les autorités locales pour préparer le terrain en vue d’un retour prochain. Il faudra donc encore un peu de patience aux fans de Sacramento et Golden State.

Le Staples Center va rouvrir ses portes et c’est forcément une bonne nouvelle pour tout fan NBA. Enceinte mythique de la Ligue, l’antre des Lakers et des Clippers va enfin pouvoir retrouver un peu de vie et ça promet de belles choses pour les prochains Playoffs. En espérant qu’il sera possible d’accueillir un peu plus de monde d’ici-là.

Source texte : ESPN